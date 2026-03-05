بونو وحُلمه مع نادٍ أرجنتيني.. هل يتحقق بعد مونديال 2026؟

- ياسين بونو، حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، يُعتبر هدفاً بارزاً في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أبدى رغبته في اللعب بأحد الأندية الأرجنتينية، مما أثار اهتمام العديد من الأندية العالمية. - إدارة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بدأت بالفعل مفاوضات مع بونو لضمه بعد مشاركته في كأس العالم 2026، رغم رفضه الانتقال في الصيف الماضي لرغبته في تحقيق الألقاب مع الهلال. - بونو يُعد من بين أعلى عشرة حراس أجراً في العالم، حيث يتقاضى 10.2 ملايين يورو سنوياً، مما يجعل انتقاله إلى ريفر بليت معقداً بسبب قيمته السوقية المرتفعة.

يُعتبر حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، ياسين بونو (34 عاماً)، أحد أبرز النجوم، الذين تراقبهم الفرق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن حامي العرين، عبّر في وقت سابق، عن حُلمه باللعب مع أحد الأندية الأرجنتينية.

وبعد تصريحات ياسين بونو في شهر فبراير/شباط الماضي، اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، أن حارس مرمى منتخب المغرب، أراد توجيه رسالة مباشرة إلى جميع إدارات الأندية، بأنه يريد الرحيل عن الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وفق ما ذكرته شبكة "إنفو غالارديستا" الأرجنتينية.

وأكدت الشبكة الأرجنتينية أن إدارة نادي ريفر بليت، قامت بالتواصل بالفعل مع حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو، من أجل مُباشرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع حامي العرين، حتى يجري ترتيب انتقاله إلى صفوف الفريق، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة نادي ريفر بليت حاولت في الصيف الماضي، حسم صفقة ياسين بونو، لكن النجم المغربي رفض الفكرة نهائياً، لأنه أراد مواصلة رحلته مع فريق الهلال السعودي، الذي يحلم بقيادته صوب تحقيق جميع الألقاب في الموسم الجاري، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا للنخبة.

وختمت الشبكة بأن ياسين بونو يُعد واحداً من أعلى عشرة حراس مرمى أجراً في العالم، لأنه يحصل على نحو 10.2 ملايين يورو سنوياً مع الهلال، وقيمة النجم المغربي السوقية تبلغ 3.5 ملايين يورو، الأمر الذي يجعل قضية حسم الصفقة في الصيف القادم أمراً معقداً على إدارة ريفر بليت الأرجنتيني، بسبب ارتفاعها.