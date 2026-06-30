بونو "ملك" ركلات الترجيح.. من أمم أفريقيا إلى المونديال

- تأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2، بفضل تألق الحارس ياسين بونو الذي تصدى لركلة ترجيح حاسمة. - ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، يواصل تألقه في التصدي لركلات الترجيح، حيث قاد المغرب سابقاً للفوز في نصف نهائي أمم أفريقيا وثمن نهائي مونديال 2022. - بونو أصبح أكثر حارس مرمى أفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم برصيد عشر مباريات، متجاوزاً الحارس الغاني ريتشارد كينغسون، ويستعد لمواجهة كندا في دور الـ16.

تغلّب المنتخب المغربي على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بفارق ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ليتأهل إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، في مباراة دور الـ32 التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تألق حارس مرمى نادي الهلال السعودي، ياسين بونو (35 عاماً).

وكعادته، أثبت بونو مرة أخرى أنه "ملك" التصدّي لركلات الترجيح، ليقود "أسود الأطلس" إلى إقصاء هولندا عن جدارة واستحقاق. وفي ركلات الترجيح، أهدر لـ"الطواحين" كل من: جاستن كلويفرت وكوينتين تيمبر وكريسينسيو سامرفيل، حيث تصدى بونو لواحدة منها، وهو الأمر الذي كان قد تكرر في نصف نهائي أمم أفريقيا السابقة التي حصد لقبها منتخب المغرب.

وفي لقاء نصف النهائي "كان"، نجح حامي عرين المغرب في التصدي لركلتي ترجيح للاعبي منتخب نيجيريا صامويل تشوكويزي وبرونو أونييمايتشي. وفي ثمن نهائي مونديال 2022 الذي أقيم في قطر، قاد حارس الهلال، "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا متصدياً لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس. وبعد لقاء هولندا، بات بونو بطل المشهد للمرة السادسة في مسيرته بركلات الترجيح بين منتخب ونادٍ، من أصل تسع مناسبات.

كرة عربية المغرب يهزم هولندا بركلات الترجيح ويضرب موعداً لمواجهة كندا

وفي لقاء هولندا، أصبح بونو أكثر حارس مرمى أفريقي مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى عشر مباريات، متجاوزاً الحارس الغاني ريتشارد كينغسون الذي خاض تسع مباريات، ليواصل كتابة التاريخ مع المنتخب المغربي ويعزز مكانته بوصفه أحد أبرز حراس القارة الأفريقية والعالمية. ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، أحد مستضيفي المباراة، في دور الـ16 في هيوستن الأميركية، يوم السبت المقبل.