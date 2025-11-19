بونو أفضل حارس في أفريقيا... ومعما يخطف الأضواء إلى جانب بيراميدز

- تألق نجوم المغرب في حفل جوائز "كاف" 2025، حيث حصل ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى بعد قيادته المغرب للتأهل لكأس العالم 2026، وفاز عثمان معما و ضحى المدني بجوائز أفضل لاعب ولاعبة صاعدين. - حصد نادي بيراميدز المصري جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر، بينما نال إبراهيم ماييلي جائزة أفضل لاعب داخل القارة. - حصل بوبيستا على جائزة أفضل مدرب بعد تأهل الرأس الأخضر لكأس العالم لأول مرة، وفاز كليمنت مزيزي بجائزة أفضل هدف، ومنتخب نيجيريا للسيدات بجائزة أفضل منتخب سيدات.

استحوذ العرب بشكل عام ونجوم المغرب بصورة خاصة، على نصيب الأسد من جوائز حفل الأفضل لعام 2025 المقدمة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الأربعاء، وشهد بروز حارس مرمى نادي الهلال السعودي، ياسين بونو (34 عاماً).

وحصل المغربي ياسين بونو المتألق على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء بعد قيادته المغرب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتألقه خلال مونديال الأندية 2025، ووجه بونو الشكر إلى من اختاروه وأهدى الجائزة إلى الجهاز الفني للمنتخب المغربي ولاعبي "أسود الأطلس".

ونال المغربي عثمان معما جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا، وتسلّم الجائزة وسط احتفالات ضخمة من جانب أقرانه، كما نالت المغربية ضحى المدني جائزة أفضل لاعبة صاعدة في القارة السمراء لعام 2025، واختير منتخب المغرب تحت 20 عاماً صاحب إنجاز الفوز ببطولة كأس العالم للشباب في تشيلي حاصداً جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.

وحصد نادي بيراميدز المصري صاحب إنجاز الفوز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقي، جائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء لعام 2025، في الوقت نفسه حصل الكونغولي إبراهيم ماييلي هداف نادي بيراميدز المصري، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء لعام 2025 خاصة في ظلّ التألق الكبير له هذا العام.

وحصل بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، على جائزة أفضل مدرب، بعدما كان صاحب إنجاز التأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ البلاد، متفوقاً على الثنائي، مدرب منتخب المغرب الأول وليد الركراكي، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب الشباب المغربي.

ونال كليمنت مزيزي هداف فريق يانغ أفريكانز التنزاني، جائزة أفضل هدف في عام 2025، والذي سجله في مرمى مازيمبي الكونغولي، وحصد منتخب نيجيريا للسيدات جائزة أفضل منتخب سيدات في عام 2025، وفازت النيجيرية تشياماكا بجائزة أفضل حارسة مرمى في القارة السمراء.