بونوتشي: حلمي أن يتولى غوارديولا مهمة تدريب منتخب إيطاليا

- ليوناردو بونوتشي يحلم بتولي بيب غوارديولا قيادة منتخب إيطاليا لإعادته إلى السكة الصحيحة بعد الفشل في بلوغ كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن وجوده سيحدث تغييراً جذرياً. - بونوتشي يؤكد على ضرورة إعادة بناء كرة القدم الإيطالية بعد الفشل المتكرر في التأهل لكأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب الحالي يفتقر للنضج القيادي رغم تفوقه الفني. - استقالة جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي بعد الخسارة في الملحق الأوروبي، مما يبرز الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد إيطاليا إلى مكانتها التاريخية في كرة القدم.

أكد المدافع الدولي السابق ليوناردو بونوتشي (38 عاماً) أنه يحلم بتولي المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، الذي يقود حالياً نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، دفة قيادة منتخب إيطاليا بهدف إعادته إلى السكة الصحيحة؛ وذلك بعد الفشل في بلوغ كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال بونوتشي خلال حضوره حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية اليوم الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد: "إذا أردنا فعلاً البدء من الصفر، فيجب التعاقد مع بيب غوارديولا، وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكلّ ما جرى القيام به في الماضي، صحيحٌ أنه أمرٌ صعب، لكن الحلم في هذه المرحلة لا يكلف أي شيء".

وطالب بونوتشي بإعادة بناء كرة القدم الإيطالية بعد الفشل في بلوغ كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، عقب الغياب عن مونديال 2018 في روسيا ثم 2022 في قطر، وقال حول هذا الأمر: "منتخبنا الحالي بحال قارنته بذلك الذي حقق لقب كأس أمم أوروبا 2021، هو متفوقٌ بلا شك من الناحية الفنية ومستوى المواهب، لكن ما ينقصه هو درجة النضج على مستوى القيادة والشخصية؛ لأن هذا ما يصنع الفارق في المواجهات الحاسمة، آمل أن يكون إخفاق منتخب إيطاليا هذا نقطة انطلاقة جديدة".

وكان المدير الفني للمنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو قد قدم استقالته من تدريب الأتزوري عقب الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران؛ وذلك بعدما كان الفريق على بعد خطوة من العودة إلى المسابقة الأبرز على مستوى اللعبة، خاصة أن إيطاليا تُعتبر واحدة من أبرز الدول تاريخياً في هذه الرياضة عقب تحقيقها اللقب في أربع مناسبات، آخرها في 2006 على حساب فرنسا.

يُذكر أن بونوتشي، لاعب منتخب إيطاليا السابق، يُعتبر واحداً من أفضل المدافعين في جيله، بعدما شكّل ثلاثياً تاريخياً إلى جانب جورجيو كيلليني وأندريا بارزالي، وهو الذي ساهم بشكلٍ كبير في تحقيق إيطاليا لقب يورو 2020 على حساب إنكلترا في النهائي الشهير بملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.