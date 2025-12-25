بونجاح يُثير جدلاً.. و"العربي الجديد" يكشف سبب رفضه مصافحة محرز

- أثار تصرف بغداد بونجاح جدلاً بعد مغادرته الملعب غاضباً دون مصافحة زميله رياض محرز، عقب فوز الجزائر على السودان في كأس أمم أفريقيا 2025، بسبب فشله في التسجيل ورغبته في تقليص الفارق في سباق الهدافين التاريخيين. - شعور بونجاح بالإحباط زاد بسبب عدم تلقيه تمريرات حاسمة من زملائه، رغم مساهمته في الهدف الثالث، مما أدى إلى رد فعل غاضب عند خروجه من المباراة. - جماهير الجزائر طالبت بتدخل الاتحاد والمدرب لضبط تصرفات بونجاح، لتجنب تأثير سلبي على الفريق في البطولة.

أثار تصرّف غير متوقّع من المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح (34 عاماً)، الكثير من الجدل، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السودان، التي انتهت بفوز "الخُضر" بثلاثة أهداف دون مقابل، يوم الأربعاء، على ملعب مولاي حسن في العاصمة المغربية الرباط، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2025، فبينما انشغل اللاعبون بالاحتفال بانتصار طال انتظاره، غادر مهاجم الشمال القطري أرضية الملعب غاضباً، رافضاً مصافحة زميله القائد رياض محرز، ومتجهاً مباشرة إلى غرف الملابس، في مشهد أثار حيرة المتابعين، نظراً لقيمة اللاعب، وخبرته الكبيرة في مثل هذه المواعيد القارية.

وحسب معطيات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدرٍ في منتخب الجزائر فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن سبب غضب بغداد بونجاح يعود أساساً إلى فشله في التسجيل خلال اللقاء، في مباراة اعتبرها اللاعب فرصة مواتية لتعزيز رصيده التهديفي، خاصة أمام منتخب السودان، الذي لعب دون المستوى المطلوب، وأكمل المباراة منقوص العدد. كما كان بونجاح يطمح إلى تقليص الفارق في سباق الهدافين التاريخيين للجزائر، بنهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما انفرد رياض محرز بالصدارة برصيد ثمانية أهداف، إثر تسجيله ثنائية أمام السودان، مقابل خمسة أهداف لبونجاح.

ويُضاف إلى ذلك، وفق المصدر نفسه، شعور المهاجم المحترف في نادي الشمال القطري بالاستياء من بعض زملائه داخل أرضية الملعب، بعدما رأى أنه لم يتلقَ تمريرات حاسمة في وضعيات سانحة للتسجيل، سواء في الشوط الأول من فارس شايبي ومحمد الأمين عمورة، أو في الشوط الثاني من البديل عادل بولبينة. هذا الإحباط تراكم لدى بونجاح، رغم أنه كان وراء الكرة، التي مهّدت لتسجيل إبراهيم مازة الهدف الثالث، ما زاد من حدة ردة فعله عند خروجه من المباراة.

وأثار هذا السلوك ردات فعل غاضبة وسط جماهير منتخب الجزائر، التي اعتبرت أن لاعباً بحجم تجربة بغداد بونجاح، والذي خاض أكثر من 80 مباراة دولية، كان مطالباً بالتحلي بالهدوء وتقديم صورة قيادية داخل المجموعة، خاصة في ظرف إيجابي تميّز بأول فوز جزائري في كأس أمم أفريقيا منذ تتويج 2019. وطالبت فئات واسعة من المتابعين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تدخل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل ضبط تصرفات اللاعب، تفادياً لأي تأثير سلبي محتمل على أجواء المجموعة، في بطولة يسعى فيها منتخب الجزائر إلى تجاوز خيبات النسختين الماضيتين، والذهاب بعيداً في العرس القاري.