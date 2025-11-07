بونجاح يواصل التألق في دوري نجوم قطر.. وبيدرو يسحر المشجعين بهدف "أكروباتي"

الدوحة

07 نوفمبر 2025
بونجاح خلال لقاء الشمال والسد، 12 يناير 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
حافظ فريق الغرافة على صدارة دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً مهماً، على نظيره نادي قطر 2-1، اليوم الجمعة، في لقاء شهد هدفاً عالمياً، وجاء لحساب الجولة السابعة المؤجلة من الشهر الماضي. 

وخطف البرازيلي جواو بيدرو الأضواء في المباراة، حين سجّل هدفاً على طريقة الكبار، قبل نهاية الشوط الأول، أشعل به المدرجات وأبهر الجماهير. واستقبل بيدرو الكرة داخل منطقة الجزاء بتركيز عالٍ، وبدون تردد نفّذ مقصية مذهلة استقرت في الزاوية العليا للشباك، ليترك الحارس عاجزاً عن ردّ الفعل، مؤكداً مهارته الفنية الفائقة، وحسّه التهديفي الخارق الذي جعله أحد أبرز نجوم اللقاء. قبل أن يرد الجزائري ياسين براهيمي بهدف التعادل من علامة الجزاء، محرزاً رابع أهداف هذا الموسم، فيما سجل السنغالي سيدو سانو هدف الانتصار لـ "الفهود"، هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

بونجاح واصل تألق مع الشمال (مؤسسة دوري نجوم قطر)
التحديثات الحية

بونجاح يهدي الشمال الصدارة في قطر والنعيمات يثبت قيمته مع العربي

وفي لقاء آخر، وضع الجزائري بغداد بونجاح بصمته خلال تعادل فريقه الشمال أمام نظيره الوكرة بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد الشمال. سجل بغداد بونجاح أولاً لأصحاب الأرض، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في مسابقة الدوري، فيما أضاف زميله محمد عمر الهدف الثاني، بينما سجل أمين زحزوح وأيوب عسال هدفي فريق الوكرة. وبقي الشمال في وصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نادي قطر الثالث، وأقل بأربع نقاط عن الغرافة المتصدر، بينما وصل الوكرة إلى نقطته الخامسة عشرة، ليبقى في المركز الرابع.

