بومة الحكمة و"بورا".. سرّ تعويذة كأس العالم للناشئين في قطر

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لـكأس العالم تحت 17 سنة في قطر عن تعويذة البطولة "بومة TM"، المستلهمة من شخصية المدرب الصربي التاريخي فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش (81 سنة)، وهو المدير الفني الوحيد الذي شارك في خمس نسخ متتالية من كأس العالم مع خمسة منتخبات مختلفة.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الخميس: "تحمل التعويذة اسم طائر البوم باللغة العربية، والذي يُعتبر رمزاً للحكمة والرؤية الثاقبة والتوجيه الدقيق، وتشير بطريقة مرحة إلى بورا، الذي كان لمسيرته المهنية مدرباً ومكتشفاً للمواهب في عالم الساحرة المستديرة تأثير واضح على تطوير كرة القدم في قطر وأنحاء العالم".

ومع ترقّب انطلاق مونديال الناشئين قطر 2025، الذي يوفر منصة لانطلاق المواهب الكروية الواعدة، "تجسد تعويذة البومة الدور المحوري لـ(بورا) باعتباره أحد أبرز مكتشفي المواهب في رياضة كرة القدم، والذي يمتلك مهارة فريدة في استكشاف الإمكانات الكامنة التي لا يراها غيره من المدربين والمتخصصين في صناعة الرياضة وصقلها لمساعدة اللاعبين الناشئين على المنافسة على أعلى المستويات في الساحة الكروية العالمية"، وفق البيان.

من جانبه، تفاعل "بورا"، الذي أشرف على منتخبات المكسيك، وكوستاريكا، والولايات المتحدة، ونيجيريا، والصين، في خمس بطولات كأس عالم متتالية بين الأعوام 1986 و2002 مع هذا الاختيار، قائلاً: "أكثر الأمور التي تجعلني أشعر بالرضا والإنجاز بصفة مدرب، هي اكتشاف المواهب الناشئة، وتشجيع اللاعبين الصاعدين وتحفيزهم على التحلي بالشجاعة والإيمان بقدرتهم على تحقيق أحلامهم، مع السعي المتواصل للانضمام إلى المنتخب الأول".

وتابع، وفق ما نقل عنه البيان، أنّ "كأس العالم تُعتبر بطولة مميزة والأكثر أهمية في المشهد الكروي العالمي، وعادة ما يحلم اللاعبون الناشئون باللعب على أعلى مستوى، وتشكل مشاركتهم مع منتخب تحت 17 سنة الخطوة الأولى في هذه الرحلة، التي تتيح لهم مواجهة أفضل المنتخبات في العالم، والاحتكاك بمختلف المدارس الكروية، وتعلم مهارات جديدة، وبالتالي تقييم مستواهم وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير".

وأضاف المدرب الذي عمل في قطر ودرب نادي السد وقاده للفوز بكأس الأمير، وساهم في تطوير برامج الكرة في البلاد: "في المباريات نجد أنّ المنتخب الذي يسجل أهدافاً أكثر هو الفائز، ولكن الأمر مختلف مع اللاعبين الناشئين، فغالباً ما تعتمد نتيجة المباريات على امتلاكهم للموهبة والتحلي بالإلهام والروح المعنوية العالية"، آملاً أن يستمتع جميع اللاعبين في هذه النسخة من كأس العالم للناشئين، "لأن هذا هو العامل الأهم في تحقيق النجاح، وخاصة في فئة تحت 17 سنة، لأن هذه التجربة تساعدهم على تحقيق النمو على الصعيد الشخصي والرياضي"، بحسب قوله.

وتُعتبر بطولة كأس العالم للناشئين الحالية نسخة استثنائية، فهي ستشهد مشاركة 49 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ بطولات المونديال، وستُقام المواجهات في مجمّع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي في قطر والمنطقة، وهو الذي وصفه "بورا" بأنّه "وجهة رائعة تضم عدداً من أفضل المنشآت والمرافق الرياضية في العالم، وبالتالي ستقام مباريات كأس العالم تحت 17 سنة في ملاعب مثالية، وكذلك في ظروف مثالية".

وختم بالقول إنّ "قطر دولة رائدة في استضافة الفعاليات الكبرى، وأنا على يقين بأننا سنشهد مجدداً تنظيماً رفيع المستوى، فما زلت أتذكر كأس العالم قطر 2022 التي عشنا خلالها تجربة لا تُنسى".