بوليفيا منافس العراق في الملحق... محترفون في الدوريات العربية

تأهل منتخب بوليفيا إلى المباراة النهائية للملحق العالمي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، لمواجهة منتخب العراق، يوم الأربعاء المقبل في 1 إبريل/نيسان، والمُلفت أن المنتخب يملك نجوماً في تشكيلته محترفين في الدوريات العربية ولهم تأثير كبير على مستوى المنتخب.

وتفوق منتخب بوليفيا، يوم الجمعة الماضي، على منافسه منتخب سورينام، في نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، (2-1)، في ملعب استاديو بي بي في أي في مدينة غوادالوبي المكسيكية، ليواجه منتخب العراق، بمشاركة لاعبين محترفين في الدوريات العربية، والذين يُعتبرون من نجوم منتخب بوليفيا ولديهم قيمة فنية كبيرة في التشكيلة.

ويُعد المدافع، لويس هاكين، قائد منتخب بوليفيا والذي كان قائداً أمام منتخب سورينام، لاعباً محترفاً مع نادي الطائي السعودي، وهو الذي خاض مع منتخب بوليفيا حتى الآن 51 مباراة دولية وسجل هدفين في مسيرته الدولية، ويرتدي هاكين شارة القيادة منذ سنوات إذ يبلغ من العمر حالياً 28 سنة، وكان بدأ رحلته الدولية مع بوليفيا في عام 2017.

ويبرز في خط وسط المنتخب البوليفي الأول اللاعب، راميرو فاكا، صاحب الـ26 سنة والمُحترف مع نادي الوداد المغربي، وخاض مع منتخب بلاده حتى الآن 46 مباراة دولية وسجل خمسة أهداف، وأصبح فاكا لاعباً دولياً مع بوليفيا في عام 2017، ويُعد من أبرز المساهمين في وصول المنتخب إلى الملحق النهائي المؤهل إلى بطولة مونديال 2026.

في المقابل يبرز إلى الواجهة مهاجم جديد في خط هجوم المنتخب البوليفي وهو الموهبة الشابة، مويسيس بانياغوا صاحب الـ18 سنة، والمُحترف مع نادي الوداد المغربي أيضاً، وخاض بانياغوا ست مباريات دولية حتى الآن وسجل هدفاً وحيداً، وهو الذي بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الأول في عام 2025، بعد أن تدرج من المنتخب البوليفي تحت 17 سنة في عام 2023، ثم منتخب تحت 20 سنة في عام 2025، وصولاً إلى المنتخب الأول.