بولبينة يقلب المعادلة في حسابات بيتكوفيتش قبل مواجهة نيجيريا

أظهر لاعب نادي الدحيل القطري، عادل بولبينة (22 عاماً) علوّ كعبه، إثر هدفه الحاسم في مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء الماضي، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بالمغرب، ليقود بلاده الجزائر إلى ربع النهائي، بعدما ساد الاعتقاد بأنّ ركلات الترجيح ستُحدّد اسم المنتخب المتأهل إلى ربع النهائي، ولكن لوحة النجم الواعد الناشط في الدوري القطري، صنعت الفارق في أصعب فترات المباراة.

ورفع الهدف أسهم بولبينة كثيراً، بعدما أصبح مرشحاً ليلعب أساسياً في مواجهة ربع النهائي المُرتقبة أمام نيجيريا، فرغم قصر فترة مشاركته في ثمن النهائي، كان لاعب الدحيل متوهجاً، إذ سبق وأكد مستواه الجيد في كأس العرب بقطر نهاية العام الماضي، ليكسب المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) رهان دعوته إلى كأس أمم أفريقيا، بعدما بات يملك خياراً جديداً في الهجوم يُمكنه قلب الطاولة، وقد يستنجد به في المباراة الصعبة أمام نيجيريا، خاصة أنّ هذه المواجهة ستكون قمّة ربع النهائي بما أنّ المنتخبين لم يعرفا غير الانتصارات منذ بداية البطولة.

ويملك بولبينة فرصاً حقيقية ليلعب أساسياً مكان فارس شايبي، الذي اجتهد في المباراة الأخيرة من دون أن يكون مُوفقاً في صناعة الخطر، في وقت كان فيه بولبينة حاسماً، وقد يُعيد المدرب السويسري تشكيل هجوم الفريق في المباراة المقبلة، بشكلٍ يسمح للجزائر باستعادة الفاعليّة الهجوميّة، بعدما كان الأداء في المباراة السابقة مخيباً في المراكز الأمامية، وبالتالي سيكون "الخضر" في حاجة إلى دفع جديد خلال المباراة القوية من أجل تأمين الوصول إلى المربع الذهبي، في ظل سعي رفاق نجم الأهلي السعودي رياض محرز، لمتابعة الرحلة ومحاولة خطف التاج الثالث في تاريخ بلادهم بعد فوزين في 1990 و2019.