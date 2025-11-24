بولبينة يسرق الأضواء من بنزيمة... "هاتريك" يطيح الاتحاد في نخبة آسيا

- شهد استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة مواجهة مثيرة بين الدحيل القطري والاتحاد السعودي، حيث تألق الجزائري عادل بولبينة بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، ليقود الدحيل للفوز 4-2، مما أعاد الفريق إلى سباق التأهل في دوري أبطال آسيا 2025-2026. - رفع الدحيل رصيده إلى سبع نقاط، متقدماً على الاتحاد في الترتيب، بينما انتصر شباب الأهلي الإماراتي على الغرافة القطري 2-0، ليصل إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط. - فاز تراكتور الإيراني على ناساف الأوزبكي 1-0، ليواصل المنافسة في مرحلة الدوري، حيث تتأهل أفضل ثمانية أندية إلى دور الـ 16 في مارس 2026.

شهد استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، مساء اليوم الاثنين، مواجهة مثيرة بين الدحيل القطري وضيفه الاتحاد السعودي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مباراة خطف فيها الجزائري عادل بولبينة (22 عاماً) الأضواء، بعدما قدّم أحد أفضل عروضه هذا الموسم، وانتهت لمصلحة فريقه 4-2.

وانفجر بولبينة، الذي دخل اللقاء تحت ضغط حاجة فريقه للانتصار، تهديفياً، وسجّل ثلاثية كاملة "هاتريك" قاد بها الدحيل للانتصار، مؤكداً أنه كان العنصر الفارق في ليلة أعادت الفريق القطري إلى سباق التأهل. وبدأ الدحيل المباراة بقوة واضحة، معتمداً على الضغط العالي وسرعات الأطراف، قبل أن ينجح بولبينة في هز شباك الاتحاد للمرة الأولى عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. ومع محاولات الاتحاد للعودة إلى اللقاء، استغل الدحيل المساحات، ليضيف المهاجم الجزائري الهدف الثاني، وبعد دقائق قليلة من الشوط الثاني، سجل هدفه وهدف فريقه الثالث في اللقاء، قبل أن يختتم البولندي كريستوف بياتيك رباعية فريقه، فيما قلص الفرنسي كريم بنزيمة النتيجة للضيوف بهدفين.

ورفع هذا الفوز رصيد الدحيل إلى سبع نقاط، وضعته في المركز السادس، ليتقدم على الاتحاد في سلم الترتيب، ويشعل الصراع على المقاعد المؤهلة لدور الـ 16. وكانت نتائج الدحيل السابقة في البطولة متفاوتة، قبل أن يستعيد توازنه مساء اليوم بأداء هجومي متكامل، وبفضل حسم بولبينة أمام المرمى. أما الاتحاد، الذي دخل المواجهة وفي رصيده ستّ نقاط من فوزين على الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، فقد بدا بعيداً عن مستواه في الدوحة، وفشل في إيقاف انطلاقات الدحيل، والحد من خطورة بولبينة، رغم محاولاته المتأخرة للعودة.

ومن جهته، انتصر نادي شباب الأهلي الإماراتي على الغرافة القطري 2-0، على استاد راشد في دبي. ورفع الفائز رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، مقابل ثلاث للغرافة، الذي يحتل الترتيب التاسع. وفي لقاء آخر أقيم اليوم الاثنين، فاز نادي تراكتور الإيراني خارج ملعبه على ناساف الأوزبكي 1-0 على الاستاد المركزي في قرشي. وسجل ريغي لوشكيا هدف الفوز الثمين لمصلحة تراكتور في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء. ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن تتأهل إلى دور الـ 16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، إذ تقام مباريات دور الـ 16 خلال شهر مارس/ آذار 2026، فيما تقام مباريات ربع النهائي وما قبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية، خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل.