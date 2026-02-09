بولبينة يتألق مع الدحيل.. هدف أعاد الأمل في دوري أبطال آسيا للنخبة

- تألق النجم الجزائري عادل بولبينة مع نادي الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، حيث قاد فريقه لتعادل مثير مع الشارقة بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء، مما رفع رصيد الدحيل إلى ثماني نقاط وأبقى آمالهم في التأهل قائمة. - شهدت الجولة السابعة تعادلات مثيرة، حيث فرض شباب الأهلي الإماراتي التعادل السلبي على الهلال السعودي، بينما انتهت مواجهة الوحدة الإماراتي وأهلي جدة السعودي بالتعادل السلبي أيضاً، مما أثر على ترتيب الفرق في البطولة. - تعادل الشرطة العراقي مع ناساف الأوزبكي بهدف لمثله، ليحصل الشرطة على نقطتين في البطولة، بينما حصد ناساف أول نقطة له بعد سلسلة من الخسائر.

خطف النجم الجزائري عادل بولبينة (22 عاماً) الأنظار إليه وبقوة، بعدما قاد ناديه الدحيل القطري إلى خطف تعادل مع ضيفه فريق الشارقة بهدف لمثله، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وظهر عادل بولبينة نجماً للمواجهة، بعدما حاول طوال الشوط الأول هز شباك ضيفه الشارقة، الذي تقدم بهدف في الدقيقة الـ41، لكن النجم الجزائري قال كلمته في الشوط الثاني، بعدما استطاع الحصول على ركلة جزاء نفذها في المرة الأولى، لكن حامي عرين الفريق الخصم تمكن من التصدي لها، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار" وتُطالب الحكم بإعادتها بسبب تقدم حارس المرمى.

واستطاع عادل بولبينة وضع الكرة بنجاح في شباك حارس مرمى الشارقة في الدقيقة الـ82 من عمر الشوط الثاني، لينجح صاحب الـ22 عاماً في إعادة الأمل لكتيبة المدرب الجزائري جمال بلماضي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما وصل رصيد الدحيل إلى ثماني نقاط، وبقيت أمامه مباراة وحيدة ضد الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من عمر المسابقة القارية.

ويأمل عادل بولبينة مواصلة تألقه مع ناديه الدحيل في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أصبح أحد المرشحين للمنافسة على جائزة هدّاف المسابقة القارية، عقب تسجيله خمسة أهداف، وأمام صاحب الـ22 عاماً فرصة لزيادة غلته التهديفية، في حال استطاع فريقه حسم مسألة تأهله للمرحلة القادمة من المسابقة القارية. وأكد بولبينة في تصريحاته لوسائل الإعلام، بعد نهاية المباراة، أن هدفه الأساسي هو قيادة الدحيل نحو حسم اللقاء ضد الشرطة العراقي.

على المقلب الآخر، فرض نادي شباب الأهلي الإماراتي التعادل السلبي على الهلال السعودي، الذي بقي متربعاً على عرش صدارة جدول الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 19 نقطة، بعدما لعب الجهاز الفني لـ"الزعيم"، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، بنجوم الصف الثاني، عقب ضمان الفريق التأهل للمرحلة الثانية في المسابقة القارية.

من جهة أخرى، خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعت نادي الوحدة الإماراتي وضيفه فريق أهلي جدة السعودي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم. ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لكليهما إلى أهداف طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. ورفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل فريق الوحدة إلى 14 هدف.

ونختم مع نادي الشرطة العراقي الذي فرض التعادل مع مُضيفه فريق ناساف الأوزبكي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ورفع الشرطة رصيده إلى نقطتين، فيما حصل الفريق الأوزبكي على أول نقطة له في مشواره بمرحلة الدوري، بعدما خسر في المباريات الست السابقة التي خاضها محتلاً المركز الثاني عشر والأخير. وتقدم ناساف في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عن طريق مورديك رحمتوف، ثم أدرك الشرطة التعادل بفضل نجمه شريف عبد الكاظم في الدقيقة الـ68 من عمر الشوط الثاني.