حلّ نجم نادي الدحيل، الجزائري عادل بولبينة (22 عاماً)، ضيفاً على "العربي الجديد"، للحديث عن منتخب بلاده، ومشواره مع الفريق القطري، بقيادة مواطنه جمال بلماضي، بعد البداية المتعثرة لعملاق الكرة القطرية، الذي يملك حالياً سبع نقاط من خمس مواجهات، وضعته في المركز السادس بمسابقة دوري نجوم قطر، حصدها من انتصارين وخسارتين وتعادل.

وبيّن بولبينة أن كتيبة "الخُضر"، ستنجح في الفوز باللقاء المقبل من تصفيات كأس العالم 2026، الذي يكفيها لبلوغ نهائيات المونديال. وحول كأس أمم أفريقيا المقبلة، رشح نجم الدحيل ثلاثة منتخبات لنيل اللقب، وهي منتخب بلاده الجزائر، إضافة إلى المغرب، صاحب الأرض والجمهور، رفقة منتخب السنغال.

وحول دعوته لمنتخب الجزائر أوضح بولبينة أن المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، صرح سابقاً بأن هناك لاعبين في مركزه بالمنتخب الوطني، يملكون أشياءً إضافية لا يتحلى بها، وهو الأمر الذي تقبله برحابة صدر، على حدّ تعبيره، مبيّناً أنه يعمل على تطوير إمكاناته، من أجل تلقي الدعوة في قادم المناسبات. وعن فريقه الدحيل، أكد بولبينة، أنه رغم البداية المتعثرة، فإن تشكيلة المدير الفني الجزائري، جمال بلماضي، ستكون قادرة على العودة بقوة في المواجهات المقبلة، والمنافسة على اللقب، الذي يعتبر هدف الفريق الأول.

وحول أهدافه وطموحاته مع عملاق الكرة القطرية، أكد بولبينة أنه يحلم بالتتويج بأكبر عدد من البطولات في أول موسم له مع الدحيل، إضافة إلى حصد جائزة هداف مسابقة دوري نجوم قطر لكرة القدم.