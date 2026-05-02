بوكيتينو يكشف كواليس استبدال ميسي مع سان جيرمان ويعترف بندمٍ متأخر

- استعاد ماوريسيو بوكيتينو لحظة مثيرة للجدل من فترة تدريبه لباريس سان جيرمان، حيث استبدل ليونيل ميسي في مباراة ضد ليون عام 2021، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب عدم اعتياد ميسي على الخروج قبل نهاية المباراة. - برر بوكيتينو قراره بحماية ميسي بدنياً بسبب إصابة في الركبة، مؤكداً أن الهدف كان الحفاظ عليه لدوري أبطال أوروبا وتجنب إصابة قد تؤثر على مشاركته في كأس العالم 2022. - واجه بوكيتينو انتقادات من داخل النادي وخارجه، لكنه ظل مقتنعاً بقراره، معتبرًا أنه الأفضل من الناحية الفنية والطبية بعيداً عن الضغوط.

استعاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (54 عاماً)، مدرب منتخب الولايات المتحدة الأميركية الحالي، واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل خلال فترته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "Stick To Football" الجمعة، متوقفاً عند قراره استبدال مواطنه ليونيل ميسي في مواجهة أولمبيك ليون ضمن الدوري الفرنسي عام 2021.

وتعود الواقعة إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2021، حين استضاف الفريق الباريسي نظيره ليون على ملعب حديقة الأمراء ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، ورغم فوز باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 بهدف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خطف قرار استبدال ميسي في الدقيقة 76 الأضواء، بعدما دفع بوكيتينو بأشرف حكيمي بدلاً منه، في خطوة غير معتادة أثارت جدلاً واسعاً.

وغادر النجم الأرجنتيني أرض الملعب حينها بملامح غير راضية، في مشهد عكس حجم المفاجأة من القرار، خاصة أن ميسي لم يكن معتاداً على الخروج قبل صافرة النهاية في مباريات بهذا الحجم. وبعد مرور خمس سنوات، أقرّ بوكيتينو بأنه يندم على عدم استشارة لاعبه قبل اتخاذ القرار، لكنه في المقابل دافع عن خطوته، مؤكداً أن الهدف كان حمايته بدنياً، في ظل معاناته من إصابة في الركبة آنذاك، وقال في هذا الصدد للمصدر عينه: "كانت نيتي الحفاظ عليه لدوري أبطال أوروبا. لو لم أتخذ هذا القرار، ربما كان سيتعرض لإصابة تؤثر على مشاركته في كأس العالم 2022".

وكشف المدرب الأرجنتيني أن القرار قوبل بردود فعل غاضبة داخل النادي، لا سيما من المدير الرياضي حينها ليوناردو، الذي واجهه بعد المباراة معترضاً على استبدال اللاعب، مشيراً إلى أن الجماهير تدفع لمشاهدة ميسي طوال 90 دقيقة، ولم يتوقف الجدل عند حدود النادي، إذ امتد إلى خارج الملعب، حيث أشار بوكيتينو إلى أن الانتقادات طاولته حتى في محيطه الشخصي، حيث زادت زوجته الطين بلة قائلة: "في الأرجنتين، يُدمرونك. وفي فرنسا أيضاً"، لكن لم تؤثر هذه الانتقادات بشكل خاص على المدرب الأرجنتيني الذي ختم: "لم أكن أريد أن أثبت أنني أشجع من أي مدرب آخر، ولكن في ذلك الوقت، بدا الأمر وكأنه أفضل ما يمكن فعله من أجله".

ورغم ذلك، شدد مدرب منتخب الولايات المتحدة الأميركية على قناعته بقراره في ذلك الوقت، معتبراً أنه تصرف بما يراه الأفضل من الناحية الفنية والطبية، بعيداً عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية.