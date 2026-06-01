بوكيتينو يبتكر حيلة لاستغلال التوقف لشرب الماء

- ابتكر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حيلة جديدة باستخدام فترات استراحة شرب الماء لتحليل الفيديو مع لاعبي منتخب الولايات المتحدة، مما ساعدهم على تحسين أدائهم خلال المباريات الودية استعداداً لكأس العالم 2026. - استغل بوكيتينو التعديلات القانونية الجديدة لإصلاح أخطاء تمركز اللاعبين، مؤكداً على أهمية مشاهدة اللاعبين لأدائهم بشكل ملموس لتحسين الأداء. - رغم عدم سماح لوائح الفيفا بمراجعة الفيديو خلال استراحات شرب الماء، إلا أن هذه الخطوة قد تصبح أكثر وضوحاً بعد المباراة القادمة ضد ألمانيا.

ابتكر مدرب منتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (54 عاماً)، حيلة مثالية خلال فترات استراحة شرب الماء، التي سيتم اعتمادها خلال كأس العالم 2026. وقد طبّق ذلك خلال المباراة التي شهدت فوز المنتخب الأميركي على السنغال (3-2) في أولى مبارياته الودية استعداداً لكأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة ويست فرانس الفرنسية، الاثنين، أن مدرب باريس سان جيرمان السابق استغل فترة استراحة شرب الماء الأولى لإجراء تحليل فيديو مع لاعبيه، الذين تمكنوا من تحليل أدائهم المميز في أول عشرين دقيقة والتي شهدت تقدمهم في النتيجة (2-0). وقد تمكن بوكيتينو من استغلال هذا التوقف بشكل جيد، مستغلاً التعديلات القانونية الجديدة، من أجل إصلاح بعض الأخطاء التي تهم تمركز لاعبيه في المباراة.

ووصف المدرب الأرجنتيني هذه الخطوة بأنها إضافة قيّمة، قائلاً في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "أعتقد أنه من المفيد جداً للاعبين رؤية أفعالهم بشكل ملموس. لا يقتصر الأمر على إخبارهم بما هو متوقع منهم وما يحتاجون إلى تحسينه، بل إن مشاهدتهم للقطات المصورة باتت بالغة الأهمية". مع ذلك، لا تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على السماح بمراجعة الفيديو خلال فترات استراحة شرب الماء، نظراً لمغادرة اللاعبين الملعب للعودة إلى مقاعد البدلاء. من المرجح أن تتضح الأمور أكثر بعد المباراة القادمة بين الولايات المتحدة وألمانيا، يوم السبت في السادس من يونيو/حزيران. وأقرّ الاتحاد الدولي إيقاف اللعب خلال منتصف كل شوط، بما يسمح للاعبين بشرب الماء بحكم أن المباريات ستدور في أوقات تشهد ارتفاع درجات الحرارة.