- حسم بوكا جونيورز قمة سوبر كلاسيكو الأرجنتين بفوزه على ريفر بليت 1-0، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ريفر الوصيف، في مباراة شهدت أجواء احتفالية استثنائية في ملعب مونومنتال. - تخللت الاحتفالات لحظات توتر بعد اندلاع حريق في المدرجات العلوية، لكن تمت السيطرة عليه سريعاً دون إصابات، واستمرت الجماهير في الاحتفال وسط أجواء حماسية. - شهدت المباراة لحظات مشحونة، أبرزها اشتباك بين ماركوس أكونيا ولياندرو باريديس، حيث تدخل الحكم لتهدئة الأوضاع، في مباراة اتسمت بالندية الكبيرة بين الفريقين.

حسم بوكا جونيورز، قمة سوبر كلاسيكو الأرجنتين، على حساب غريمه الأزلي ومضيفه ريفر بليت، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم، مساء الأحد، على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس، ضمن مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، ليرفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ريفر، الوصيف.

وقبل انطلاق المواجهة، شهد ملعب المباراة أجواءً احتفالية استثنائية، حيث نظّمت رابطة مشجعي ريفر استقبالاً مبهراً تخلله عرض بصري ضخم داخل مدرجات ملعب اللقاء الذي تحوّل إلى لوحة حمراء وبيضاء بفضل 50 ألف راية و40 طناً من القصاصات الورقية، إلى جانب تيفو عملاق في مدرج سيفوري، في مشهد أعاد للأذهان بعض اللحظات التي لا تنسى في مواجهات الفريق، وسط تفاعل جماهيري كبير، بحسب ما أورده موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية.

Como en los viejos superclásicos... ¡Locura total el recibimiento en la cancha de River! pic.twitter.com/f82C38oRcV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

غير أنّ هذه الأجواء الاحتفالية شهدت لحظات توتر مفاجئة، بعدما اندلع حريق في إحدى المدرجات العلوية، أثناء ذروة الاحتفالات، ما أثار حالة من القلق المؤقت داخل الملعب. وسرعان ما تدخلت الجهات المختصة وتمت السيطرة على الحريق خلال دقائق، ليعود الهدوء تدريجياً إلى المدرجات دون تسجيل أي إصابات، فيما واصلت الجماهير احتفالاتها بعد الحدث، في ليلة جمعت بين الأجواء الحماسية واللحظات المثيرة.

Se prendió fuego la tribuna superior que da a Figueroa Alcorta. pic.twitter.com/6XsRNT7Qfl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 19, 2026

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، لمست الكرة يد لاوتارو ريفيرو، بعد تسديدة من الأوروغوياني ميغيل ميرينتيل، وإثر مراجعة تقنية الفيديو المساعد، احتسب حكم اللقاء داريو هيريرا ركلة جزاء لصالح بوكا، سددها لياندرو باريديس بنجاح واحتفل أمام مدرجات جماهير ريفر بطريقة لافتة، حيث قبّل شعار الفريق ثم قام بحركة "توبو جوجيو" الشهيرة باتجاه جماهير ريفر، في لقطة أعادت إلى الأذهان احتفال الأسطورة وخريج النادي خوان رومان ريكيلمي في مواجهة كلاسيكو عام 2001.

وشهد السوبر الكلاسيكو أيضاً عدة لحظات مشحونة، كان أبرزها اشتباك بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ماركوس أكونيا وباريديس. وجاءت اللقطة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، بعدما ارتكب باريديس خطأً في وسط الملعب على خواكين فريتاس، قبل أن يتوجه أكونيا إليه معترضاً أثناء محاولة بوكا تنفيذ ركلة حرة، ليتطور الموقف إلى دفع متبادل بين اللاعبين وسط توتر واضح. وتدخل الحكم هيريرا سريعاً، منذراً اللاعبين لإنهاء التوتر دون أن تتفاقم الأمور، في واحدة من اللقطات الساخنة داخل مباراة اتسمت بالندية الكبيرة بين الغريمين.