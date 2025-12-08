بوكا يتصدر السباق نحو ديبالا.. منافسه الأبرز مفاجأة

يبدو أن مسيرة مهاجم روما الحالي باولو ديبالا (32 عاماً)، قد وصلت إلى محطتها الأخيرة مع النادي الإيطالي. فعلى الرغم من الأحاديث التي دارت خلال الأشهر الماضية حول إمكانية تجديد عقده، فإن العلاقة بين اللاعب والإدارة تدهورت بشكل ملحوظ، ما يشير إلى أن النجم الأرجنتيني لن يمدّد ارتباطه بـ"ذئاب العاصمة"، وأن رحيله بات مسألة وقت.

ودفع هذا الوضع عدداً من الأندية الكبرى إلى التحرّك لمحاولة الظفر بخدماته. ورغم الإصابات التي لاحقته في السنوات الأخيرة، يظل ديبالا لاعباً فارقاً يمتلك جودة فنية عالية وقدرة على حسم المباريات، وهو ما يبقيه ضمن دائرة النخبة في كرة القدم العالمية. وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الاثنين، يُعدّ بوكا جونيورز النادي الأكثر تقدّماً في سباق التعاقد مع ديبالا. إذ يرى عملاق الكرة الأرجنتينية في المهاجم المخضرم الصفقة المثالية لرفع جودة الفريق بشكل كبير. وتعتقد الإدارة أن الاستفادة من وصوله إلى النادي لن تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل ستمنح النادي دفعة مؤسسية وجماهيرية وإعلامية ضخمة.

ويسعى بوكا جونيورز إلى العودة للمنافسة بقوة على لقب كأس ليبرتادوريس، ولتحقيق ذلك يحاول النادي جلب لاعبين من أصحاب الخبرة والوزن الدولي، وديبالا يُجسّد هذا النموذج تماماً لما يملكه من موهبة وخبرة أوروبية، وصلته الوثيقة بالجماهير في بلاده. ولكن بوكا ليس وحده في السباق، إذ أبدى بنفيكا البرتغالي بدوره اهتماماً جدياً بضم اللاعب. ويرى النادي، الذي يسعى لترسيخ مكانته بين أقوى أندية أوروبا، أن ديبالا قادر على إضافة قيادة وجودة وحسم في اللحظات الكبرى. ويتمثل أحد عوامل الجذب الأساسية في وجود المدرب جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني لبنفيكا، إذ تربطه علاقة ممتازة بديبالا منذ فترة عملهما معاً في روما. وقد يلعب هذا الرابط دوراً حاسماً لصالح النادي البرتغالي، الذي يبدو مستعداً لبذل جهد مالي كبير في سبيل إتمام الصفقة.