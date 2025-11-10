نجح نادي بوكا جونيورز في تحقيق فوز مثير على غريمه التقليدي ريفر بليت بنتيجة هدفين دون رد، في السوبر كلاسيكو الذي أقيم على ملعب البومبونيرا مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة كلاوسورا. ولم تكن المباراة عادية، إذ شهدت أحداثاً مثيرة للجدل سواءً على أرضية الملعب أو في المدرجات، حيث تمكن بوكا وجماهيره من إحراج ريفر بليت من خلال الفوز على أرض الملعب، بالإضافة إلى توجيه رسالة ساخرة عبر الأهازيج والتصرفات في المدرجات، لتكتمل ليلة الأرجنتين التقليدية بالصخب والإثارة.

وافتتح إكسيكويل زيبالوس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسط احتجاج لاعبي ريفر بليت الذين طالبوا الحكم نيكولاس راميريز بمراجعة اللقطة، بداعي ارتكاب خيمينيز خطأ على باولو دياز، ومع ذلك، احتسب الحكم الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم بوكا جونيورز، ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق المضيف أداءه المتميز، وسجل ميغيل ميرينتييل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط، موسعاً الفارق وأشعل المدرجات بالفرحة والحماسة.

ولم تتوقف الإثارة عند الأهداف فقط، بل شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً، حيث احتسب الحكم راميريز ركلة جزاء بعد احتكاك بين أرماني وخيمينيز في الشوط الثاني، لكن تدخل تقنية الفيديو المساعد "الفار" ألغى القرار بعد اعتباره أن الاحتكاك كان بفعل مهاجم بوكا جونيورز، كما طالب لاعبو الفريق المضيف بطرد ميغيل بورخا بعد تعرض أيرتون كوستا لخشونة قوية، فنال اللاعب البطاقة الصفراء، ما أثار غضب الجماهير، وحتى حارس ريفر بليت أرماني تلقى بطاقة صفراء بعد لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ما زاد من حالة الجدل والتوتر داخل الملعب.

وامتدت الإثارة إلى مدرجات بومبونيرا، حيث قامت جماهير بوكا جونيورز بمهاجمة فريق ريفر بليت ومشجعيه، مستذكرين موسم 2011-2012 حين هبط الغريم للدرجة الثانية، وكررت الجماهير الأهازيج الساخرة، كما ارتدت قمصاناً بيضاء تحمل الحرف "ب" بالأحمر، في إشارة ساخرة لألوان فريق الغريم التقليدي وتذكير بماضي الهبوط، ما أضفى طابعاً ساخراً على أجواء السوبر كلاسيكو.

ويتصدر بوكا جونيورز الآن جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، ويحتل المركز الثاني في الترتيب السنوي برصيد 59 نقطة، ما يضمن له المشاركة في كأس ليبرتادوريس العام المقبل، وفي المقابل، يقبع فريق مارسيلو غاياردو في المركز السادس من المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، والثالث في الترتيب السنوي برصيد 52 نقطة، ما يزيد من صعوبة تحقيقه التأهل إلى المسابقة القارية ويبعده عن سباق ليبرتادوريس.