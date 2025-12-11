بوقرة يوضّح السبيل لتجاوز الإمارات وكوزمين متحمسٌ لملاقاة الجزائر

- يسعى مدرب الجزائر، مجيد بوقرة، لتحقيق الفوز على الإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، للحفاظ على اللقب الذي أحرز في 2021، مؤكداً على أهمية التركيز والفاعلية في الملعب. - يعتبر بوقرة المباراة بمثابة نهائي، مشدداً على ضرورة الحذر واللعب بتركيز عالٍ، مع تعزيز الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي لمواجهة الخصم القوي. - من جانبه، يرى مدرب الإمارات، كوزمين أولاريو، أن المباراة تشكل تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري سيكون دافعاً إيجابياً للاعبين لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

كشف مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم مجيد بوقرة عن رغبته في تحقيق الفوز وبلوغ نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، في سبيل الحفاظ على التاج الذي تحقق في عام 2021، وذلك حين يلتقي الإمارات، غداً الجمعة، على استاد البيت في الدوحة، إذ يسعى "الأبيض" بدوره تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو لمتابعة الرحلة نحو المربع الذهبي.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، اليوم الخميس: "المواجهة تُعد مفصلية في مرحلة مختلفة بالبطولة، تتطلب تركيزاً عالياً من اللاعبين ورغبة واضحة بتحقيق الفوز عبر الفاعلية في الملعب وإظهار الشخصية التنافسية للمنتخب في مباراة تكتسب أهمية بالغة. منتخبنا أنجز المهمة الأولى بعبور دور المجموعات، وسيدخل مرحلة مختلفة، حيث سارت التحضيرات بصورة مثالية بعد التعافي على الصعيد البدني، وأصبح التركيز منصباً على التعامل الصحيح مع مجريات اللقاء بحثاً عن خطف بطاقة الترشح للدور نصف النهائي".

واعتبر بوقرة أن اللقاء أمام الإمارات يُعد بمثابة نهائي، على مبدأ أن كلّ مواجهة لـ"الخضر" هي مواجهة ختامية، وسيدخلها الفريق لتقديم أقصى جهد ممكن، وقال: "الأدوار الإقصائية تتطلب درجة عالية من التركيز وقدرات عالية في التحكم بالمجريات، درسنا الخصم جيداً، ولديه أسماء جيدة، ما يفرض اللعب بحذر وتفادي الوقوع في الأخطاء مع أهمية إيجاد الفاعلية الهجومية إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد".

من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب الإمارات، الروماني كوزمين أولاريو: "متحمسون لخوض المباراة التي ستكون جماهيرية من الدرجة الأولى، وهذا ما يحفز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم للخروج بالنتيجة المطلوبة. اللعب أمام حشد جماهيري كبير لا يشكل ضغطاً على اللاعبين بقدر ما سيكون عاملاً إيجابياً، كما أن بلوغ الدور ربع النهائي في كأس العرب خطوة مهمة، ومباراة الغد تعد تحدياً كبيراً في مشوار المنافسة بالبطولة. علينا في مثل هذه المباريات المفصلية إيجاد التوازن داخل الملعب على صعيد الدفاع والهجوم، وأن تكون شخصية المنتخب حاضرة في جميع أوقات اللقاء".