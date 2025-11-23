- أعلن مدرب منتخب الجزائر الرديف، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العرب بقطر، حيث يسعى "الخُضر" للدفاع عن لقبهم من المجموعة الرابعة التي تضم العراق وفرق أخرى. - تضمنت القائمة مفاجآت مثل ضم المخضرم إسلام سليماني، وأسماء متألقة في الدوري القطري مثل ياسين براهيمي وآدم وناس، بالإضافة إلى لاعبين من الدوريات الأوروبية مثل محمد عزي وحسام الدين ميرزيق. - سيعتمد بوقرة على دفاع قوي بقيادة عبد القادر بدران وأشرف عبادة، مع حراس مرمى مثل ريان يسلي، مع اتفاق بعدم تكرار اللاعبين في كأس العرب وأمم أفريقيا.

أعلن مدرب منتخب الجزائر الرديف مجيد بوقرة (43 عاماً) قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين الأول والـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي البطولة التي سيحاول فيها "الخُضر" الدفاع عن لقبهم المتوَّجين به في نسخة 2021، انطلاقاً من المجموعة الرابعة التي تضم العراق والمتأهل من مباراتي البحرين وجيبوتي، ولبنان والسودان.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت من المدرب مجيد بوقرة، أبرزها وضع الثقة في المخضرم والمحترف في نادي كلوج الروماني إسلام سليماني رغم تقدمه في السن وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة. كما ضمّت القائمة مجموعة من الأسماء المتألقة في الدوري القطري، على غرار النجم ياسين براهيمي، رغم إعلان نادي الغرافة، أمس السبت، غيابه عن الملاعب مدة أسبوعين، إضافة إلى نجم السيلية آدم وناس الذي يُعول عليه كثيراً لصناعة الفارق، والمهاجم المتألق مع الوكرة رضوان بركان، وصولاً إلى موهبة الدحيل عادل بولبينة.

كما جدّد بوقرة الثقة بأسماء كانت حتى وقت قريب ضمن قوام المنتخب الأول، أبرزها متوسط ميدان الفيحاء السعودي ياسين بن زية. واحتفظ المدرب أيضاً بمجموعة من اللاعبين الذين شكلوا نواة تشكيلته في النسخة الماضية من البطولة العربية، على غرار سفيان بن دبكة لاعب الفتح، وأمير سعيود صانع ألعاب الحزم، إضافة إلى لاعب اتحاد العاصمة زكريا دراوي.

ومن الدوريات الأوروبية حضرت بعض الأسماء كذلك، بينها ثنائي دينامو موسكو محمد عزي وحسام الدين ميرزيق، الذي شارك أيضاً في النسخة السابقة. وضمن الخيارات، حضر كذلك جناح إستورييل البرتغالي رفيق غيتان، ووسط ميدان القادسية الكويتي فيكتور لكحل. وسيُعوّل بوقرة كذلك على مجموعة من اللاعبين في الخط الخلفي باعتباره العنصر الحاسم في البطولات المجمعة، فاستدعى مدافع ضمك السعودي عبد القادر بدران، ولاعب أولمبي الشلف أشرف عبادة، الذي قيل الكثير حول مستواه المميز، إضافة إلى لاعبين متألقين مع مولودية الجزائر، أبرزهم أيوب غزالة ومحمد رضا حلايمية.

أمّا في حراسة المرمى، فسيعتمد "الماجيك" على الثلاثي ريان يسلي وفريد شعال ومحمد حديد. يذكر أن بوقرة ومدرب المنتخب الجزائر الأول فلاديمير بيتكوفيتش اتفقا في وقت سابق على عدم الاعتماد على اللاعبين أنفسهم في بطولة كأس العرب وأمم أفريقيا التي ستنطلق في المغرب نهاية الشهر المقبل.