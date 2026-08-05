بوقرة يعد بمشروع لتأهيل لبنان إلى كأس العالم

- مدرب منتخب لبنان، مجيد بوقرة، يشكر الجماهير على دعمهم رغم الفشل في التأهل لكأس آسيا 2027، ويؤكد أن هذه اللحظة بداية لفصل جديد في مسيرة المنتخب. - يركز بوقرة على بناء رؤية مستقبلية للمنتخب تعتمد على اكتشاف وتطوير المواهب المحلية الشابة، مع إعداد الجيل القادم للمنافسة على أعلى المستويات، بهدف التأهل لكأس العالم 2030 و2034 وكأس آسيا 2031. - يؤكد بوقرة على أهمية الصبر والعمل الجاد والوحدة، مع دعم الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لتحقيق استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح كرة القدم اللبنانية.

وجّه مدرب منتخب لبنان الأول لكرة القدم، مجيد بوقرة (43 عاماً)، رسالة إلى جماهير بلاد الأرز بعد الفشل خلال الفترة الماضية في التأهل إلى كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية، عقب الخسارة أمام اليمن في الجولة الأخيرة من التصفيات القارية.

وقال مدرب منتخب لبنان بحسب بيان صحافي نشره الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأربعاء: "أولاً وقبل كلّ شيء، أود أن أشكركم على دعمكم المتواصل وشغفكم والتزامكم تجاه منتخبنا الوطني، نتفهم خيبة الأمل التي خيمت عليكم بعد نتائجنا الأخيرة، ونشارككم إحباطكم لأن طموحاتنا هي نفسها طموحاتكم، لكن اليوم ليس مجرد لحظة للتقييم، بل هو أيضاً بداية فصل جديد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لاكتشاف وتطوير المواهب المحلية الشابة؟ ما هي التحديات الرئيسية التي يتوقعها بوقرة في المرحلة المقبلة من تجديد عناصر المنتخب الأول؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأردف: "بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم والجهاز الفني، نحن ملتزمون ببناء رؤية واضحة لمستقبل منتخبنا الوطني. سترتكز هذه المرحلة الجديدة على اكتشاف المواهب المحلية الشابة وتطويرها، وإنشاء مسارات أقوى من فرق الناشئين إلى المنتخب الوطني، وإعداد الجيل القادم من اللاعبين للمنافسة على أعلى المستويات. هدفنا ليس فقط التحسن على المدى القصير، بل بناء منتخب وطني مستدام ومنافس قادر على التأهل لكأس العالم 2030 و2034، وكأس آسيا 2031".

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وتابع بوقرة الذي احترف لاعباً في أوروبا مع رينجرز الاسكتلندي: "تتطلب هذه العملية الصبر والعمل الجاد والوحدة. لقد حصلت على كلّ الدعم من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم وصلاحيات كاملة ومطلقة لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة للمنتخب الأول فنحن سنواصل اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح كرة القدم اللبنانية على المدى البعيد، مع الحفاظ على الفخر والروح القتالية التي تمثل أمتنا. نطلب دعمكم المتواصل ونحن ننطلق في هذه الرحلة معًا خاصة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة صعبة جداً سوف تشهد تجديداً كبيراً في عناصر المنتخب الأول".

وختم مدافع منتخب الجزائر السابق: "هدفنا بناء منتخب شاب حيوي وديناميكي قادر على المنافسة بجدية في تصفيات كأسي العالم 2030 و2034 وكأس آسيا 2031. شغفكم هو أحد أهم مصادر قوتنا، ونحن عازمون على بناء مستقبل يفخر به جميع مشجعي كرة القدم اللبنانيين. العمل يبدأ الآن".