بوقرة يستقر على ملامح قائمة كأس العرب.. حضور مفاجئ لهداف "الخُضر"

يواصل مدرب منتخب الجزائر الرديف مجيد بوقرة (43 عاماً) تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقررة في قطر خلال الفترة ما بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ وضع المدافع الدولي السابق القائمة الموسّعة التي ستخوض المعسكر التحضيري الأخير في القاهرة خلال الشهر الجاري، قبل إعلان التشكيلة النهائية، التي شهدت حضوراً قوياً لعناصر الخبرة في مختلف المراكز.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الأحد، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الرديف، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن مجيد بوقرة استقر على ملامح تشكيلته النهائية، مع عودة اسم الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر الأول مهاجم كلوج الروماني إسلام سليماني (37 عاماً) الذي استعاد لياقته ومستواه مع ناديه، الأمر الذي شجّع المدرب على الاستعانة بخبرته الطويلة في المسابقة العربية.

وضمت القائمة الموسعة أيضاً نجم الغرافة القطري ياسين براهيمي (35 عاماً) ولاعب وسط الفتح السعودي سفيان بن دبكة (33 عاماً) ومدافع ضمك السعودي عبد القادر بدران (33 عاماً)، وهو الثلاثي الذي كان حاضراً ضمن المنتخب المتوّج بلقب نسخة 2021 في قطر، ما يعكس رغبة الجهاز الفني في المراهنة على أصحاب التجربة للدفاع عن التاج العربي.

وفي المقابل، تضاءلت حظوظ الحارس رايس مبولحي (39 عاماً) في اللحاق بالبطولة، بعد أن واصل مقاطعته ناديه ترجي مستغانم، بينما يحتفظ المدرب بخيارات أخرى في مركز حراسة المرمى. وسيخوض المنتخب المحلي معسكراً تحضيرياً في مصر بين 10 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتخلله لقاءان وديان أمام منتخب "الفراعنة" يومي الـ13 والـ17 من الشهر نفسه على ملعب السلام بالقاهرة، وخلاله سيحسم مجيد بوقرة القائمة النهائية المعنية المشاركة في كأس العرب 2025.

ويُنتظر أن يعلن مجيد بوقرة القائمة النهائية المشاركة في معسكر القاهرة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بأن تشكّل نواة القائمة التي ستخوض نهائيات كأس العرب 20225، مع التذكير بأن منتخب "الخُضر" سينافس ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والمتأهل من البحرين وجيبوتي، إضافة إلى لبنان أو السودان.