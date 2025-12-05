بوقرة يستقر على خياراته الأساسية قبل مواجهة البحرين في كأس العرب

- يستعد منتخب الجزائر الرديف لمواجهة حاسمة ضد البحرين في كأس العرب 2025، بعد تعادل مخيب مع السودان، مما يضع المدرب مجيد بوقرة تحت ضغط كبير لإحداث تغيير إيجابي قبل مواجهة العراق. - يخطط بوقرة لإجراء تغييرات محدودة في التشكيلة، مع الحفاظ على الهيكل الدفاعي المتماسك، ومنح أمير سعيود دوراً رئيسياً في صناعة اللعب لتعزيز الإبداع الهجومي. - الجماهير الجزائرية تترقب قدرة بوقرة على إعادة التوازن للفريق، خاصة أن البحرين تسعى لتعويض خسارتها أمام العراق، مما يجعل المباراة حاسمة لتحديد ملامح التأهل.

يستعد منتخب الجزائر الرديف بقيادة المدرب، مجيد بوقرة (43 عاماً)، لخوض امتحان صعب أمام منتخب البحرين، مساء السبت على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 المتواصلة في قطر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ويخوض المنتخب الجزائري المباراة تحت ضغط كبير بعد تعادله المخيّب من دون أهداف ضد السودان، في أداء أثار موجة انتقادات واسعة تجاه المدرب، مجيد بوقرة (43 عاماً)، الذي وجد نفسه مطالباً بإحداث ردّة فعل سريعة لتفادي دخول المباراة الثالثة أمام العراق بمعنويات منهارة.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم الكشف عن هويته، تُفيد بأن بوقرة يتّجه نحو إجراء تغييرات محدودة في التشكيلة الأساسية، مع الإبقاء على الهيكل الدفاعي نفسه الذي ظهر متماسكاً المواجهة الأولى، وسيحافظ الحارس فريد شعال على مكانه أساسياً، إلى جانب رباعي الخط الخلفي محمد رضا حلايمية ونوفل خاسف، إضافة إلى متوسطَي الدفاع أشرف عبادة وعبد القادر بدران، وسط قناعة لدى الطاقم الفني بأن الاستقرار في هذا الخط قد يساعد تحقيق نتيجة إيجابية.

وفي وسط الميدان، ينتظر أن يواصل فيكتور لكحل الظهور أساسياً بفضل مستواه المتوازن، بينما تتجه نية بوقرة نحو الدفع بزكريا دراوي في مكان سفيان بن دبكة الذي لم يُقنع في المباراة السابقة. وسيمنح بوقرة مفاتيح صناعة اللعب لأمير سعيود، العائد للتشكيلة على حساب ياسين بن زية، بهدف منح الوسط طابعاً أكثر إبداعاً وجرأة هجومية، وعلى الأطراف، من المرتقب أن يظهر رفيق غيتان بوصفه جناحاً أيمن لتعويض غياب أدم وناس المطرود ضد السودان، مقابل الحفاظ على عادل بولبينة في الجهة اليسرى.

وفي الخط الأمامي، يقترب رضوان بركان من الحفاظ على منصبه رأسَ حربة رغم ظهوره الباهت في الجولة الأولى، بعدما أدرك الجهاز الفني ابتعاد البديل إسلام سليماني عن جهوزيته المعهودة. ومع ذلك، تبقى الخيارات الهجومية مفتوحة وفقاً لمعطيات الحصة التدريبية الأخيرة، خصوصاً مع إمكانية منح فرصة لياسين براهيمي الذي تعافى من الإصابة، ما قد يضيف جرعة خبرة وتمريرات حاسمة يحتاجها الفريق لحسم مباراة مفصلية من هذا النوع.

وتترقب الجماهير الجزائرية ما إذا كان بوقرة سينجح في إعادة التوازن للمنتخب الرديف، خاصة أن المنتخب البحريني سيقاتل هو الآخر للحفاظ على آماله بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام العراق، وستكون مواجهة السبت محطة حاسمة لتحديد ملامح التأهل، وامتحاناً مباشراً لمدى قدرة بوقرة على التعامل مع الضغوط واستثمار ما تبقى من خيارات قبل أن تصبح البطولة خارج السيطرة.