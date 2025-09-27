بوقرة يرسم خريطة طريق منتخب الجزائر الرديف استعداداً لكأس العرب

- يسعى منتخب الجزائر الرديف لتعويض خيبة "شان" الأخيرة عبر الدفاع عن لقبه في كأس العرب بقطر، حيث أعد المدرب مجيد بوقرة برنامجاً تحضيرياً مكثفاً يشمل معسكرات ومباريات ودية في الجزائر ومصر. - يخطط بوقرة لاستدعاء لاعبين من الدوريات المحلية والأوروبية والعربية، مثل ريان قلي ونذير بن بوعلي وآدم وناس، لتعزيز تشكيلة الفريق. - يواجه المنتخب تحديات في المجموعة الرابعة التي تضم العراق والمتأهلين من مواجهات السودان ولبنان والبحرين وجيبوتي، مع طموحات كبيرة لتكرار إنجاز 2021.

يهدف منتخب الجزائر الرديف إلى تجاوز خيبة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين "شان" الأخيرة، بعدما ودّع المنافسة من ربع النهائي أمام السودان بركلات الترجيح، وذلك عبر الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولهذا الغرض، أعدّ المدرب الجزائري مجيد بوقرة (42 عاماً) برنامجاً تحضيرياً ثرياً يراهن من خلاله على إعادة الفريق إلى الواجهة.

وأفاد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الرديف، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، بأنّ المدرب بوقرة يُعوّل للغاية على المعسكر المقرّر في مدينة عنابة شرقي الجزائر بين 6 و15 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيتخلّله لقاءان وديان أمام منتخب فلسطين يومي 9 و13 من الشهر ذاته، على ملعب 19 مايو 1956، من أجل تطبيق برنامجه وقبل شدّ الرحال إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني، لإقامة معسكر ثانٍ يتخلله لقاءان أمام منتخب "الفراعنة" في القاهرة، بطلب من بوقرة، الذي يسعى للاستفادة من تشابه الأجواء المناخية بين مصر وقطر.

وبخصوص قائمة اللاعبين، أوضح المصدر أنّ بوقرة لن يكتفي هذه المرة بأسماء الدوري المحلي فقط، بل سيوجه الدعوة أيضاً لعدد من المحترفين في أوروبا والدوريات العربية. ويتعلق الأمر بنجم كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، ريان قلي (20 عاماً)، ومهاجم غيور المجري، نذير بن بوعلي (25 عاماً)، إضافة إلى عادل بولبينة (22 عاماً) ورضوان بركان (22 عاماً) وآدم وناس (28 عاماً)، المحترفين في الدوري القطري، مع أندية الدحيل والوكرة والسيلية توالياً، بجانب مهاجم الرائد السعودي، يُسري بوزوق (29 عاماً)، وأسماء أخرى قادرة على منح الإضافة المرجوة للمنتخب.

ويخوض "الخضر" البطولة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضمّ العراق، إضافة إلى المتأهلين من مواجهتَي السودان أمام لبنان والبحرين ضد جيبوتي، وهو ما يجعل مهمة بوقرة وأشباله صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وتبقى الطموحات كبيرة لتكرار إنجاز نسخة 2021، حين رفع المنتخب الجزائري كأس العرب في الدوحة بالفوز على تونس (2-0) في النهائي.