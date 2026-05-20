- أعلن مدرب منتخب لبنان، مجيد بوقرة، عن قائمة اللاعبين لمواجهة اليمن في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027، حيث يحتاج لبنان للتعادل للتأهل، بينما يتوجب على اليمن الفوز. - ستُقام المباراة في الدوحة بعد تأجيلها بسبب توقف الدوري اللبناني والعدوان الإسرائيلي، وستكون ضمن مجموعة تضم كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام. - شهدت التشكيلة غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة وتراكم البطاقات، مع استدعاء لاعبين جدد من أندية محلية ودولية لتعزيز الفريق.

كشف مدرب منتخب لبنان لكرة القدم، الجزائري مجيد بوقرة (43 عاماً)، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الرسمية الأولى منذ تسلّمه مهمة الإشراف على الفريق، والمعنية بخوض مباراة اليمن المفصلية في الجولة الأخيرة من التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، والتي يحتاج خلالها منتخب الأرز للخروج بنقطة التعادل لبلوغ النهائيات، بينما يتوجب على نظيره اليمني الفوز.

وكانت قرعة كأس آسيا قد سُحبت قبل أيام في السعودية، حيث سيلعب المتأهل من هذه المواجهة إلى جانب كلّ من كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام، وذلك بعدما تأجلت هذه المواجهة في وقت سابق بسبب توقف الدوري اللبناني والعدوان الإسرائيلي على البلاد، مما شلّ الحركة الرياضية بالكامل، إضافة إلى الأحداث التي كانت تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثر حركة الطيران، مما أثّر على الملاحة الجوية.

وستُقام المباراة على ملعب النادي العربي في الدوحة، حيث يعتمدها منتخب لبنان أرضاً بيتية، وهو سيبدأ التحضير لهذه القمة المصيرية المنتظر أن تُلعب يوم الرابع من يونيو/ حزيران، رغم الأجواء الصعبة التي تعيشها البلاد، خاصة أنّ الدوري المحلي لم يُستأنف، واستعاضة الاتحاد بدورة تنشيطية ساعدت بوقرة الحاضر في لبنان حالياً على متابعة بعض العناصر.

كرة عربية بوقرة يبدأ مهمته مع لبنان: مشروع طويل الأمد وحلم مونديال 2030

وعرفت التشكيلة غياب حسين شكرون مهاجم نادي هانوفر الألماني بداعي الإصابة، وزميله الآخر المميز سامي مرهج بسبب تراكم البطاقات، في الوقت الذي شهدت التشكيلة استدعاء مدافع باتشوكا المكسيكي بيدرو بو ديب، وليوناردو شاهين من أوديفولد السويدي، إضافة لبعض الأسماء الشابة، مثل علي الفضل من نادي النجمة اللبناني، وجيمي قازان من فريق إنوسيس القبرصي، وأوستن أيوب المحترف في أديلايد يونايتد الأسترالي.

وهنا قائمة منتخب لبنان كاملة: