بوقرة يبدأ مهمته مع لبنان: مشروع طويل الأمد وحلم مونديال 2030

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للمنتخب الوطني بعقد يمتد لثلاث سنوات، في مؤتمر صحافي حضره رئيس الاتحاد هاشم حيدر. - يهدف التعاقد مع بوقرة إلى تحقيق نقلة نوعية للمنتخب، مع خطة طويلة الأمد للوصول إلى مستويات عالية، حيث أبدى المدرب حماسه للمشروع الطموح. - يركز المشروع على بناء منتخب قوي قادر على المنافسة، بدءاً بالتأهل لكأس آسيا، وصولاً إلى حلم التأهل لكأس العالم 2030، مع التزام بوقرة بتقديم صورة مشرّفة للبنان.

قدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وبمؤتمر صحافي رسمي، اليوم الخميس، مدرب المنتخب الوطني، الجزائري مجيد بوقرة (43 عاماً)، بحضور رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر. ووقع رئيس الاتحاد والمدرب بوقرة العقد الرسمي، الذي يمتد لثلاث سنوات، كما قدّم حيدر إلى بوقرة قميصاً رسمياً للمنتخب اللبناني يحمل اسمه، إيذاناً ببدء مرحلة فنية جديدة على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأكد حيدر أن قرار التعاقد مع بوقرة اتخذته اللجنة التنفيذية انطلاقاً من خبرات المدرب، وفي إطار السعي إلى تحقيق نقلة نوعية للمنتخب الوطني، ووضع خطة طويلة الأمد للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع. وخلال المؤتمر الصحافي، شدد بوقرة على أن انضمامه إلى المنتخب اللبناني يأتي ضمن مشروع كبير وطموح، مشيراً إلى أنه منذ اليوم الأول لوصوله لمس أجواء إيجابية من قبل الاتحاد اللبناني والشارع الرياضي، ما منحه شعوراً بالارتياح والحماسة لخوض هذه التجربة.

وأوضح بوقرة أنه تلقى عدة عروض وفرص أخرى، لكنه فضّل ما وصفه بـ"الفرصة الأهم"، نظراً لقناعته بالمشروع الذي يعمل عليه الاتحاد اللبناني، والذي يرتكز على بناء منتخب قادر على المنافسة والتطور وصولاً إلى حلم التأهل لكأس العالم 2030، وأكد أن رؤية الاتحاد، كما عرضها رئيسه، تقوم على إعداد منتخب قوي عبر مراحل واضحة، تبدأ بالتأهل إلى كأس آسيا، ثم العمل على المدى الطويل لتحقيق هدف المونديال، مبيناً أنه متحمس لهذه المغامرة الجديدة ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكداً أن الهدف الأول هو العمل من أجل اللبنانيين وتقديم صورة مشرّفة للمنتخب الوطني.