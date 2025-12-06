بوقرة مدرب الجزائر: لعبت ضد الأرجنتين وسجلت سابقاً والمجموعة جيدة

06 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:57 (توقيت القدس)
بوقرة خلال مواجهة المغرب في كأس العرب، 11 ديسمبر 2021 (خالد دسوقي/فرانس برس)
بوقرة خلال مواجهة المغرب في كأس العرب، 11 ديسمبر 2021 (خالد دسوقي/فرانس برس)
- قاد مجيد بوقرة منتخب الجزائر الرديف لتحقيق فوز كبير على البحرين (5-1) في كأس العرب 2025، معبراً عن أهمية الانتصار للجمهور واللاعبين، ومؤكداً على ضرورة تصحيح الأخطاء الفنية.
- تحدث بوقرة عن قرعة كأس العالم 2026، حيث ستواجه الجزائر الأرجنتين في أولى مبارياتها، مشيراً إلى تجربته السابقة ضد الأرجنتين وتسجيله هدفين في مباراة سابقة.
- تقع الجزائر في المجموعة العاشرة مع الأرجنتين، النمسا، والأردن في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

تحدث مدرب منتخب الجزائر الرديف مجيد بوقرة (43 عاماً)، عقب فوز فريقه على البحرين (5-1) في بطولة كأس العرب 2025، عن تجربته مع المنتخب خلال كأس العالم، وعن مواجهته منتخب الأرجنتين، وذلك بعد سحب قرعة كأس العالم 2026.

وقال بوقرة في تصريحات لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للصحافيين بعد نهاية مواجهة الجزائر والبحرين: "حققنا فوزاً مهماً اليوم، وأنا أبارك لهذا الجمهور الكبير ولكل اللاعبين، شعرنا قبل المواجهة بمسؤولية كبيرة، لأن المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا".

وتابع بوقرة حديثه قائلاً: "كان يجب أن نفوز في هذه المواجهة، وكان مهماً جداً تسجيل عدد كبير من الأهداف، وسنحاول تصحيح الأخطاء الفنية التي وقعنا فيها من أجل تلافيها نهائياً. عندما سجلنا الأهداف، شعرنا أن المنتخب تحرر في الملعب". وعن قرعة بطولة كأس العالم 2026، قال مدرب الجزائر: "قرعة المونديال؟ حسناً هذه الأرجنتين. المجموعة جيدة وسنلعب أول مباراة ضد الأرجنتين، شيء مميز جداً. أنا لعبت ضد الأرجنتين وخسرنا 3-4 وسجلت هدفين سابقاً، المجموعة جيدة بشكل عام".

يذكر أن منتخب الجزائر حلّ في المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد القرعة التي أقيمت في العاصمة واشنطن، وسيخوض المنافسات ضد منتخبات الأرجنتين (حامل لقب النسخة الماضية في مونديال قطر 2022)، النمسا، بالإضافة إلى منتخب الأردن، الذي يقوده المدرب جمال السلامي.

