بوفال يقود التألق العربي في ملاعب أوروبا بأهداف صنعت الفارق

بوفال على ملعب ريمون كوبا، في 18 أبريل 2026 (سيباستيان سالوم غوميس/Getty)
شهدت مختلف ملاعب الدوريات الأوروبية، تألق العديد من النجوم العرب، السبت. وسجل المغربي، سفيان بوفال (32 عاماً)، أول أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع فريق لوهافر، وكان قد صنع سابقاً هدفين في "الليغ 1". وبادر بوفال بهزّ شباك أنجيه، فريقه السابق، بكرة أرضية مانحاً فريقه التقدم في النتيجة، ولكن أنجيه عدل لاحقاً. ولم يحتفل المغربي بالهدف الذي سجله رغم أهميته، احتراماً لجماهير فريقه السابق، فيما يتمسك بوفال بأمل ضعيف في العودة إلى منتخب المغرب لأجل المشاركة في كأس العالم.

وإلى جانب بوفال، برز نجوم آخرون من المغرب، فقد تألق زكرياء الوحادي في الدوري البلجيكي، وأحرز المغربي هدف فريقه جينك الأول في مرمى ويستلرو. كما صنع الوحادي هدف فريقه الثاني في اللقاء ليساعده على الانتصار بنتيجة (2ـ1). وبدوره سجل المهاجم المغربي، ريان مايي هدفاً في انتصار فريقه أومنيا على أبيول في الدوري القبرصي ليصل إلى الهدف 19 في 24 لقاء.

كما ساهم العراقي، منتظر مجيد في انتصار فريقه هاماربي في الدوري السويدي. وسجل العراقي هدفاً وحيداً، في انتصار فريقه بنتيجة (8ـ1) على أورغريت، وهو الهدف الأول في الدوري بعد ثلاث مباريات، من كرة مميزة كشفت مهاراته العالية. وخلال 11 مباراة في كل المسابقات، سجل العراقي ثلاثة أهداف، حيث أحرز سابقاً هدفين في مسابقة الكأس.

وفي منافسات الدرجة الثانية الإنكليزية، سجل المصري، سام مرسي، هدفاً في لقاء فريقه بريستول سيتي الذي خسر أمام نوريتش بنتيجة (2ـ4). وهذا الهدف هو الأول في رصيده هذا الموسم خلال 15 مباراة شارك فيها، منها عشر مباريات أساسياً.

دلالات
