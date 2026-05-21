بوفال لاعب رحالة يستعد لتجربة جديدة بعد وداع لوهافر

- سفيان بوفال يعلن رحيله عن نادي لوهافر الفرنسي بعد انتهاء الموسم، معبراً عن امتنانه للجماهير والنادي لدعمهم خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ساهم في بقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى. - مسيرة بوفال الاحترافية تتسم بعدم الاستقرار، حيث تنقل بين دوريات فرنسا وبلجيكا وقطر وإنكلترا، ويستعد لخوض تجربة جديدة في دوري آخر بحثاً عن التألق. - بوفال يأمل في المشاركة في كأس العالم مع منتخب المغرب، رغم المنافسة القوية التي قد تعيق انضمامه للقائمة النهائية.

يستعد المغربي سفيان بوفال (32 عاما)، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، حيث أعلن اليوم الأربعاء، رحيله عن نادي لوهافر الفرنسي بنهاية منافسات "الليغ 1". ونشر النجم المغربي رسالة على حساباته الرسمية على منصّات التواصل، ودّع من خلالها جماهير النادي الفرنسي، دون أن يكشف عن الفريق الذي سينضمّ إليه مستقبلاً. وقد انضمّ في الميركاتو الشتوي إلى الفريق الفرنسي وساعده على ضمان البقاء.

وجاء في بيان اللاعب المغربي: "أعزائي مشجعي لوهافر، مع انتهاء الموسم، أود أن أشكركم جزيل الشكر على الأشهر الستة الماضية التي قضيناها معًا. لقد كان ارتداء ألوان لوهافر شرفاً ومصدر فخر كبير لي. استمتعتُ كثيرًا باللعب على ملعب أوسيان أمامكم، وكذلك في جميع الملاعب التي حضرتم فيها لتشجيعنا. كان دعمكم وولاؤكم يعنيان لنا الكثير طوال هذه الرحلة. كما أتقدم بالشكر لجميع أعضاء النادي، والجهاز الفني، وزملائي في الفريق، والإدارة الرياضية على ثقتهم بي وعلى هذه اللحظات الرائعة التي شاركناها. لقد ضمنّا مكاننا في دوري الدرجة الأولى، وقد أنجزنا المهمة. عاش لوهافر في دوري الدرجة الأولى!".

وتشهد مسيرة بوفال خلال المواسم الأخيرة عدم استقرار، بما أنه أصبح لاعباً رحالة يتنقل من دوري إلى آخر، فقد خاض تجارب في فرنسا وبلجيكا وقطر وإنكلترا، وقد يحط الرحال في دوري جديد خلال الموسم المقبل بحثاً عن مزيد التألق، وقبل ذلك لم يفقد اللاعب الأمل في المشاركة في كأس العالم بما أنه يوجد في القائمة الموسعة لمنتخب المغرب، ولكنه يواجه منافسة قوية قد تمنعه من الحضور.