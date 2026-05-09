بوفال المتألق يهدف إلى حمل ألوان المغرب في كأس العالم 2026

- سفيان بوفال، لاعب نادي لوهافر الفرنسي، يطمح للعودة إلى المنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم 2026 بعد استعادة مستواه المميز. - بوفال تألق مؤخراً، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في فبراير، وساهم في تحسين نتائج فريقه في الدوري الفرنسي تحت قيادة المدرب ديدييه ديغارد. - رغم تركيزه الحالي على مساعدة فريقه في البقاء بالدوري، إلا أن بوفال يعبر عن سعادته إذا تم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

أكد اللاعب الدولي سفيان بوفال (32 عاماً)، أن العودة إلى المنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تبقى من بين أهدافه، بعدما استعاد مستواه مع نادي لوهافر الفرنسي منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقدّم بوفال مستويات لافتة في الأشهر الأخيرة، ما جعله يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير/ شباط، بعدما تحول إلى أحد أبرز عناصر الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي ديدييه ديغارد، ليساهم في تحسين نتائج النادي في صراع البقاء، ضمن أندية "الليغ 1".

وقال بوفال في مقابلة صحافية مع موقع فوتبول ميركاتو الفرنسي السبت: "كلاعب كرة قدم محترف، نطمح جميعاً للعب في أكبر البطولات الدولية، اليوم، ألعب في دوري قوي، دوري كبير. أنا محظوظ بما يكفي لأتمكن من اللعب بانتظام من دون إصابات، ولأستعيد لياقتي. لذا، هذا هدف أسعى إليه".

وأضاف اللاعب المغربي، الذي يمتاز بمهارته وقدراته الفنية الهائلة حول المطالبات بعودته: "مع تاريخي مع المغرب، والبطولات التي شاركت فيها، والخبرة التي اكتسبتها، من الطبيعي أن يتحدث الناس عني للمشاركة في كأس العالم. لكن بصراحة، لا أستيقظ كل صباح وأنا أفكر في ذلك فقط".

وتابع بوفال حديثه مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب على مساعدة فريقه في ضمان البقاء، قائلاً: "هدفي الأساسي هو ضمان بقاء النادي في الدوري. وإذا جرى استدعائي إلى كأس العالم، فسأكون في غاية السعادة، وإذا لم يتم اختياري، فسأدعمهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى أبعد مدى ممكن بإذن الله".

كرة عالمية بوفال يقود التألق العربي في ملاعب أوروبا بأهداف صنعت الفارق

وكان بوفال الذي بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2012 من بوابة نادي لوهافر الثاني، قد دافع عن ألوان منتخب المغرب في 46 مناسبة سابقة وسجل ثمانية أهداف، وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى نصف نهائي نسخة 2022 في قطر تحت قيادة المدرب السابق لأسود الأطلس وليد الركراكي، ولذلك يأمل أن يعود إلى الحضور في نسخة 2026 مع المدير الفني الجديد محمد وهبي.