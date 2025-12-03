بوغرارة يُحذّر: تعادل الجزائر أمام السودان لم يكن مُجرد أزمة فنية

- يرى المدرب الجزائري لمين بوغرارة أن التعادل السلبي لمنتخب الجزائر الرديف أمام السودان في كأس العرب 2025 يعكس اختلالات في التحضير والتجانس، وليس مجرد أزمة فنية أو تأثير الطرد. - أشار بوغرارة إلى أن التغييرات في قائمة اللاعبين قبل البطولة أثارت تساؤلات، وأن الجهوزية البدنية لم تكن بالمستوى المطلوب، مما أثر على الأداء الجماعي. - أكد بوغرارة على ضرورة مراجعة المدرب مجيد بوقرة لخياراته في بعض المراكز، مشيداً بأداء اللاعبين المحليين مثل أشرف عبادة ونوفل خاسف.

يرى المدرب الجزائري والحارس السابق لمنتخب "الخُضر"، لمين بوغرارة (54 عاماً)، أن التعادل السلبي الذي خرج به منتخب الجزائر الرديف أمام السودان، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من كأس العرب 2025، لم يكن مجرد تعثر ولا نتيجة ظروف فنية، بل يعكس، وفق قوله، سلسلة من الاختلالات التي سبقت انطلاق المنافسة. ويعتقد بوغرارة أن القراءة الحقيقية للمباراة تتجاوز عامل غياب الفعالية أو تأثير الطرد، نحو مسائل أعمق ترتبط بالتحضير والتجانس والاختيارات.

وقال بوغرارة في تصريحاته لـ"العربي الجديد": "أظن أن ما حدث في مباراة منتخبي الجزائر والسودان لم يكن مجرد أزمة فنية، بل أعمق من ذلك، ويعود أساساً إلى يوم اختيار قائمة اللاعبين المعنيين بخوض البطولة. المنتخبات العربية تعيش تطوراً كبيراً، وهذا ما ظهر في المباريات الأولى، أما الجهوزية البدنية للاعبي الجزائر فلم تكن في المستوى المطلوب، خاصة بالنسبة للاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب معاً سواء ودياً أو رسمياً". ويرى الحارس السابق لشبيبة القبائل أن التغيير الذي مسّ قائمة اللاعبين قبل أيام من ضربة البداية أثار استفهامات إضافية، خاصة أنّ بعض الأسماء كانت ضمن المشروع منذ أكثر من عام.

وتابع بوغرارة قائلاً: "دخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة وسيطر بوضوح، وأهدر نحو ثلاث فرص تألق فيها حارس السودان، في وقت لم يشكل فيه المنافس خطراً حقيقياً. لكن المنعرج كان طرد آدم وناس، الذي أعتبره تصرفاً طائشاً، خصوصاً في البطاقة الصفراء الثانية، فالكرة كانت في منتصف الملعب ولا يوجد أي تهديد على المرمى، كان يمكنه التصرف بذكاء أكبر، لكن ما حدث جعل المنتخب يدفع الثمن ويتحمل العبء الكامل في الشوط الثاني".

وأضاف بوغرارة أن الفريق فقد القدرة على التحكم في نسق اللعب بعد الاستراحة، قائلاً: "في الشوط الثاني لم نتمكن من الحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة، وهذا منح المنتخب السوداني الثقة وجعله ينقل الخطر نحو مرمى فريد شعّال. ظروف المباراة دفعتنا للعب على نقطة التعادل، وبالنظر للسيناريو يمكن اعتبارها نتيجة إيجابية نسبياً لأنها تُبقينا في سباق التأهل"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء نفسها، خاصة قبل مواجهة البحرين ثم العراق.

وختم بوغرارة تحليله مؤكداً حاجة المدرب مجيد بوقرة إلى مراجعة خياراته في بعض المراكز، خصوصاً وسط الميدان، إذ واصل بقوله: "التدارك واجب، وأظن أن لدينا الإمكانات اللازمة لرؤية مستوى أفضل في المباراة القادمة. اللافت أن اللاعبين الأكثر بروزاً كانوا من الدوري المحلي، مثل أشرف عبادة ونوفل خاسف، وهذا يبرهن أن اللاعب الذي يملك الشغف يقدم دائماً أداءً أعلى من لاعب يحمل في ذهنه أهدافاً أخرى".