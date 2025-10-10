- أشاد ليامين بوغرارة بتأهل الجزائر لكأس العالم 2026، مبرزاً دور رياض محرز ومحمد الأمين عمورة في التصفيات الأفريقية وقرار دعوة الحارس لوكا زيدان. - رفض بوغرارة الادعاءات حول سهولة مجموعة الجزائر، مشيراً إلى تطور كرة القدم الأفريقية وأهمية اكتشاف لاعبين جدد لدعم المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في الاستحقاقات المقبلة. - تناول بوغرارة الانتقادات لبيتكوفيتش بشأن اللاعبين الشباب، موضحاً استراتيجيته التدريجية في إدماجهم، وأكد على أهمية رياض محرز كقائد في التحديات المقبلة.

أشاد الحارس الدولي السابق لمنتخب الجزائر ليامين بوغرارة (53 عاماً) بتأهل "الخُضر" لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على منتخب الصومال بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب ميلود هدفي في وهران، مساء أمس الخميس، ليصل بذلك رفقاء القائد رياض محرز (34 عاماً) إلى النقطة الـ22، وقبل جولة من اختتام التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتحدث الحارس السابق لنادي شبيبة القبائل ليامين بوغرارة، في حوار خصّ به "العربي الجديد"، عن الدور الذي لعبه الثنائي محمد الأمين عمورة والقائد رياض محرز في هذا السباق، كما رد على الانتقادات التي تُلاحق المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بسبب تأخره في منح الفرصة للاعبين الشباب، ومشيداً أيضاً بقرار الجهاز الفني لمنتخب الجزائر دعوة الحارس المحترف في غرناطة الإسباني لوكا زيدان، خاصة بعد المردود المتذبذب الذي قدمه بعض الأسماء التي جرى الاعتماد عليها في ذلك المركز.

كيف ترى التأهل الذي حققه منتخب الجزائر لكأس العالم 2026؟

التأهل الذي حققه منتخب الجزائر لمونديال 2026 مستحق جداً، والأرقام تتحدث عن ذلك، إذ إنه سيطر على مجموعته السابعة دفاعياً وهجومياً، رغم التعثر الذي حدث في بداية المشوار أمام المنتخب الغيني بالخسارة داخل الديار، إلا أن اللاعبين استطاعوا تدارك الوضع وعادوا بقوة في المباريات التالية، كما أن اللقاءات كانت فرصة لاكتشاف لاعبين جدد، وهذا ما حدث، حسب ما رأينا. وهذا بكل تأكيد سيُساعد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قبل الاستحقاقات المقبلة، مثل نهائيات كأس أفريقيا في المغرب، وكأس العالم 2026 الصيف المقبل.

هناك من يقول إن التصفيات كانت سهلة.. ما ردك على ذلك؟

أولاً تصفيات كأس العالم 2026 أعطت نظرة شاملة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش عن اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة، وأنا شخصياً ضد من يقول إن المجموعة كانت سهلة، لقد رأيتم الصعوبات التي وجدناها في بعض المباريات، خاصة عندما تكون منتخباً مستهدفاً من باقي المنافسين الذين يرونك المرشح الأول للتأهل، وخلالها، الكل يريد إطاحتك والفوز عليك، وصنع المفاجأة، وهذا يحدث في كل المنافسات، حتى في الدوري الجزائري على سبيل المثال. كرة القدم الأفريقية تطورت كثيراً، مثلاً منتخب الرأس الأخضر في طريقه للتأهل على حساب الكاميرون، حتى منتخب نيجيريا سيغيب بنسبة كبيرة كذلك، هذا يعني أنه لم تعد هناك فرق ضعيفة أو صغيرة.

ما تعليقك على المستوى الذي يُقدمه عمورة مع منتخب الجزائر؟

اللافت للنظر أن محمد الأمين عمورة يُقدم مستوى منتظماً بجميع المباريات، وهذه صفات يتمتع بها اللاعب الكبير. يكون دائماً فعّالاً وحاسماً، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهذا ما ينطبق على لاعب فولفسبورغ الألماني، وأفضل ما يتميز به عمورة هو عطاؤه فوق أرض الملعب، إذ تشعر بأنه يريد أن يُقدم كل شيء للمنتخب، سواء دفاعياً أو هجومياً، وبالنظر إلى ما قدمه لحد الآن يُمكن أن نصفه برجل هذه التصفيات، وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى التصاعدي.

هناك من ينتقد المدرب بيتكوفيتش بسبب عدم منحه فرصة للاعبين الشباب.. ما رأيك؟

لو نتكلم بلغة الجماهير فأغلبهم يحب رؤية الشيء الجديد، ليس في كرة القدم فقط، بل في كل المجالات، لكن لو نتحدث كروياً فهذه تبقى نظرة المدرب، التي تختلف بالتأكيد عن تلك التي يتميز بها المشجعون. المدرب يرى أن إعطاء الفرص للاعبين الشباب يأتي تدريجياً، وليس بطريقة عشوائية قد تؤثر على مسيرة هؤلاء الشباب. الكثير يرى أن محرز لم يعد يُقدم ذلك الأداء الكبير فوق أرض الملعب، لكن لا يجب أن نغفل دوره قائداً للمجموعة ومؤطراً يُمكن أن يُفيد بخبرته وحضوره وشخصيته أيضاً، مثل ما كان الحال أمام الصومال، يجب ألا نغفل دوره منذ انطلاق مشوار هذه التصفيات.

هل يُمكن التعويل على هذا المنتخب في الاستحقاقات المقبلة؟

كل المنافسات لها طابعها الخاص. الآن كنا في تصفيات طويلة، وأمام ضرورة إحراز نقاط وتصدر المجموعة للتأهل، أما في الدورات المغلقة، فهناك بكل تأكيد حسابات أخرى، ستفرض على المدرب اتخاذ استراتيجية مختلفة. مثلاً في كأس أفريقيا المقبلة، ستكون الأولى للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، وخلالها سيحظى اللاعبون بتعايش أطول تحت قيادته مدة شهر أو أكثر، وسنرى كيف سيسير ذلك، فوجود اللاعبين مدة طويلة مع بعض من الممكن أن يخلق بعض الملل، ومثل ما قلنا، هذا يبقى عمل الجهاز الفني، الذي سيعمل على تحفيز المجموعة لمثل هذه المواعيد.

ما رأيك في قرار دعوة الحارس لوكا زيدان إلى منتخب الجزائر؟

عطفاً على ما رأيناه في تصفيات كأس العالم، أعتقد أن دعوة لوكا زيدان إلى منتخب الجزائر تبقى قراراً صائباً، وهو اسم لعب في المستوى العالي، سواء في "الليغا" أو في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا. وبحسب رأيي، فإنه سيكون الحارس الأساسي في الاستحقاقات المقبلة، وأعتقد أن الكل يتفق على أن منتخب الجزائر بحاجة لحارس قوي يُعطي الضمان للدفاع والمجموعة ككل. لا يختلف اثنان على أن هذا الحارس حظي بتكوين من أعلى مستوى وبالأداء الذي قدمه، أرى أنه سيفيد منتخبنا كثيراً، في ظل غياب اسم استطاع فرض نفسه داخل التشكيلة الأساسية بالمنتخب الجزائري.