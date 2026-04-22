بوغبا يكسر صمته ويكشف كواليس أصعب فترات مسيرته متحدثاً عن مبابي

كسر النجم الفرنسي بول بوغبا (33 عاماً) صمته، متحدثاً بصراحة عن واحدة من أصعب الفترات في مسيرته الكروية وحياته الشخصية، وذلك خلال ظهوره في بودكاست أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فرديناند، حيث استعرض معاناته الصحية، وقضية الإيقاف، وأزمته العائلية، إلى جانب تجاربه مع الأندية التي لعب لها.

وخلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم بوغبا بحالته البدنية، خاصة بعد عودته المتأخرة إلى الملاعب، عقب فترة إيقاف طويلة بسبب ثبوت تعاطيه مادة محظورة في أثناء لعبه مع يوفنتوس. وعاد اللاعب أخيراً للمشاركة مع موناكو، لكنه لم يخض سوى أربع مباريات في مختلف المسابقات، بإجمالي 51 دقيقة فقط هذا الموسم، في محاولة لمساعدة فريقه خلال المرحلة الختامية.

واعترف بوغبا، في الحوار الذي كُشفت تفاصيله اليوم الأربعاء، بأن الابتعاد القسري عن كرة القدم كان أصعب عليه من قضية الابتزاز العائلي التي تورط فيها شقيقه، مؤكداً أن الرأي العام والإعلام اكتفيا بالأحكام المسبقة دون البحث عن الحقيقة. وأوضح أن والدته كانت الداعم الأكبر له خلال تلك المرحلة القاسية، مشيراً إلى حجم المعاناة التي عاشتها الأسرة بسبب الخلافات بين الأبناء. وانتقل بوغبا إلى الحديث عن تجربته مع مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه لم يكن سعيداً في فترته الثانية مع النادي، وأن الأجواء لم تعد كما كانت في بداياته. وتطرق إلى علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيراً إلى أن الإصابات والضغط الإعلامي ساهما في توتر العلاقة بينهما.

كما دافع عن زميله البرتغالي برونو فيرنانديش، معتبراً أنه لو لعب في نادٍ مثل مانشستر سيتي لكان من أبرز المرشحين للكرة الذهبية، مؤكداً أن لاعبي يونايتد يتعرضون دائماً لانتقادات مضاعفة مقارنة بغيرهم، حتى أكثر من نجوم ريال مدريد. وعن تجربته الحالية، أعرب بوغبا عن سعادته بالعودة إلى الملاعب مع موناكو، مؤكداً أنه بات ينظر إلى كرة القدم نظرة مختلفة، يسودها الاستمتاع ونقل الخبرة إلى اللاعبين الشباب، بعد سنوات من المعاناة داخل المستطيل الأخضر وخارجه. وفي ختام حديثه، استعاد بوغبا ذكرياته مع المنتخب الفرنسي وتتويجه بكأس العالم 2018، مشيراً إلى أن شعوره بالدعم والحب داخل "الديوك" كان سبباً رئيسياً في تألقه، موجهاً إشادة خاصة بالمدرب ديدييه ديشان. كما أثنى على زميله كيليان مبابي، مؤكداً أن فوزه بالكرة الذهبية مسألة وقت لا أكثر، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص عودته (بوغبا) لتمثيل فرنسا في مونديال 2026 تبدو صعبة، في ظل ابتعاده الحالي عن المنتخب.