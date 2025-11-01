بوغبا يتلقى ضربة موجعة ويؤجل حلم العودة إلى الملاعب

- بول بوغبا، نجم موناكو، يواجه إصابة جديدة في الكاحل، مما يؤجل ظهوره الأول مع الفريق بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي، حيث كان يستعد لمواجهة باريس إف سي في الدوري الفرنسي. - المدرب سيباستيان بوكونيولي أكد غياب بوغبا عن المباراة المقبلة، مشيراً إلى أن الإصابة قد تكون بسيطة، مع توقعات بعودته بعد التوقف الدولي لمواجهة رين في نوفمبر. - بوغبا، الذي لم يلعب منذ سبتمبر 2023 بسبب إيقاف المنشطات، يلقى دعماً كبيراً من النادي، وسط آمال بعودته قريباً لإسعاد جماهيره.

تلقى نجم فريق موناكو، الفرنسي بول بوغبا (32 عاماً)، ضربة موجعة جديدة، بعدما كانت كلّ المؤشرات توحي أنه سيُسجل ظهوره الأول بقميص النادي أمام باريس إف سي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فقد تعرض لإصابة أخرى وذلك في الوقت الذي كان يستعد فيه لبدء مرحلة جديدة في مسيرته بعد انضمامه إلى صفوف فريق الإمارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، غير أن الحظ السيئ رفض مصافحته مجدداً.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الجمعة، أن بوغبا كان يستعد لتسجيل أول مشاركة له مع فريق موناكو منذ أكثر من أربعة أشهر، قبل أن يتعرض لإصابة في الكاحل إثر احتكاك مع أحد زملائه، ما سبَّب غيابَه عن الحصة التدريبية الأخيرة. وأعلن المدرب سيباستيان بوكونيولي، خلال المؤتمر الصحافي، أن بوغبا لن يكون ضمن قائمة الفريق لمواجهة باريس إف سي، مؤكداً بذلك تأجيل عودته الرسمية مرة أخرى.

وقال سيباستيان بوكونيولي: "أصيب بول بوغبا في الكاحل في أثناء التدريب، ونحن ننتظر تأكيد درجة الإصابة، آمل أن تكون مجرد التواء بسيط، سيغيب عن مباراة باريس إف سي، فالكاحل التوى قليلاً وسننتظر الفحوصات النهائية، تمكن من إنهاء الحصة التدريبية أمس، وهو ما كان مؤشراً إيجابياً، لكنه اليوم لم يكن جاهزاً تماماً للارتكاز على قدمه، لذا فضّلنا منحه الراحة وعدم إشراكه في التدريبات".

وأضاف المدرب البلجيكي متحدثاً عن الحالة المعنوية للاعب وآفاق عودته: "الأمر ليس سهلاً عليه، وقد قال لي ذلك بنفسه، أحاول أن أبقيه إيجابياً، لقد انتظر طويلاً هذه اللحظة، وإن كانت الإصابة ستُبعده أسبوعين إضافيين فقط، فالأمر بسيط نسبياً، كان متحمساً جداً للعودة وجاهزاً تماماً، لكن الموعد تأجل، الهدف الآن أن يكون بوغبا متاحاً بعد التوقف الدولي المقبل أمام رين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، نحن جميعاً نشعر بخيبة أمل، لكن علينا المضيّ قدماً".

وبينما يتعامل بوكونيولي بتفاؤل مع الموقف، أكد أن بوغبا يملك كل أشكال الدعم الممكنة داخل النادي وخارجه قائلاً: "هو في نادٍ جيد، يملك بنية تحتية ممتازة وأشخاصاً يؤمنون به ويعملون معه يومياً، محيطه يدعمه بقوة، وهو محبوب جداً في فرنسا، يجب أن نتحلى بالصبر وننتظر نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها بالرنين المغناطيسي، نأمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وسنواصل العمل في الاتجاه الصحيح، سيأتي اليوم الذي يعود فيه إلى الملاعب ويُعيد البسمة لعشاقه".

وتُعد هذه الإصابة الجديدة ضربة إضافية لمسيرة بوغبا التي تعثرت كثيراً في السنوات الأخيرة، فالنجم المتوج بكأس العالم 2018 لم يخض أي مباراة رسمية منذ سبتمبر/أيلول 2023، حين كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي قبل أن يُوقف لمدة 18 شهراً بسبب قضية المنشطات، ثم انضم لاحقاً إلى موناكو في الميركاتو الصيفي السابق، واستأنف التدريبات الجماعية في 20 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعد إصابة طفيفة في الفخذ خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة سبَّبت تأجيلَ عودته أسبوعين إضافيين، ويبدو أن حلم العودة إلى الملاعب سيبقى مؤجلاً مرة أخرى.