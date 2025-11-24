بوغبا وغوميز يُودعان كابوس المنشطات بعودة بعد عامين

ودّع الثنائي، الفرنسي بول بوغبا (32 عاما) والأرجنتيني أليخاندرو غوميز (37 عاماً)، كابوس العقوبات، التي أبعدتهما عن المسابقات الرسمية، وذلك بعد قرابة العامين لكل منهما، إذ شهدت منافسات يوم أمس السبت في فرنسا وإيطاليا ظهور نجمين حصدا تتويجات كثيرة في المواسم الأخيرة، وبينهما قاسم مشترك مهم، وهو اللعب في "الكالتشيو"، والتتويج بكأس العالم لكرة القدم. كما أن كليهما أكد، في تصريحات متكررة، عدم تعمده تناول المواد المحظورة، وأنه كان ضحية إهمال أو تصرف طائش، كما أن أهداف كل منهما مختلفة، خلال المرحلة المقبلة.

وبعد انتهاء عقوبته، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2023، وتواصلت إلى مارس/ آذار 2025، ظهر بوغبا للمرة الأولى في لقاء رسمي، عندما شارك في آخر لقاء لفريقه موناكو أمام رين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو أول لقاء له مع فريقه والأول أيضاً في "الليغ 1"، بعدما غاب بطل العالم 2018 مع منتخب "الديوك" عن المسابقات الرسمية لفترة طويلة، بعد ثبوت تناوله مواد ممنوعة، إثر اختبار في لقاء فريقه السابق يوفنتوس أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، وعوقب في البداية لمدة أربع سنوات، قبل أن تُخفّض العقوبة، غير أن فسخ عقده من قِبل يوفنتوس، وكذلك الإصابات، فرضا عليه الانتظار ليظهر رسمياً للمرة الأولى.

وقال بوغبا بعد عودته: "شعرتُ بخيبة أمل لخسارة هذه المباراة (1-4)، لكن في النهاية من المهم العودة. شاركتُ لمساعدة الفريق في التسجيل وعدم قبول هدف آخر. لقد تأثرتُ حقاً باستقبال الجماهير (في روازون بارك). لم أتخيل ذلك قط. شكراً جزيلاً لجميع الجماهير التي ساندت الفريق، أردت أن أبثّ بعض الطاقة الإيجابية، فقد مرّ وقت طويل. أشعر بالارتياح لعودتي للعب كرة القدم، فهي أكثر ما أحبه في العالم. لكن لا يزال أمامي الكثير لأستعيد لياقتي البدنية الكاملة، وأتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة".

وبدوره، أنهى بطل العالم 2022، أليخاندرو غوميز، عقوبة امتدت لعامين، وشارك للمرة الأولى مع فريق بادوفا في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، إذ صرّح لاعب أتلانتا سابقاً، في مناسبات عديدة، بأنه عُوقب بسبب دواء سعال، ولم يخطر بباله أن من مكوّناته مواد محظورة كلفته غالياً. وقد خضع الأرجنتيني إلى اختبار في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، خلال تدريبات فريقه السابق، إشبيلية الإسباني، ليثبت تناوله مواد ممنوعة، ولكن بحكم أن نتائج الاختبار ظهرت بعد كأس العالم، فقد أمكنه المشاركة مع منتخب "التانغو" والتتويج باللقب.

ورغم أنه لم يمنع فريقه من الخسارة، فإن الأرجنتيني واثق من قدراته، بعدما أشار إلى أنه رفض العديد من العروض، مفضلاً العودة إلى إيطاليا، وأضاف، في تصريحات لحصيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية: "لم آتِ إلى هنا للتنزه. طموحي هو الوصول بفريق بادوفا إلى أعلى مستوى ممكن، وأودّ إعادة هذا الفريق إلى الدوري الإيطالي".