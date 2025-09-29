بوغبا الجديد في قبضة منتخب تونس.. و"العربي الجديد" يكشف الكواليس

- نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم في استقطاب وسيم سلامة، لاعب باريس سان جيرمان الشاب، لتبديل جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى التونسية، مما يعزز صفوف "نسور قرطاج" بموهبة واعدة تشبه بول بوغبا. - سيشارك وسيم سلامة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر، مع احتمالية تمثيله للمنتخب الأول مستقبلاً، رغم الضغوط الفرنسية لمنعه من ذلك. - تستمر تونس في استقطاب المواهب من الأندية الأوروبية، حيث ضمت مؤخراً نجد عجرود وآدم غلاب وريان اللومي لتعزيز المنتخب الوطني.

نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم في استقطاب موهبة جديدة من أوروبا هي النجم الصغير لاعب خط الوسط الشاب بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسيم سلامة (17 عاماً)، الملقب لدى جماهير النادي ببول بوغبا الجديد، نظراً لتشابه أسلوب لعبه مع النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 مع "الديوك". ورحّبت جماهير منتخب تونس بإعلان الاتحاد المحلي، اليوم الاثنين، تبديل جنسية وسيم سلامة الرياضية، واعتبرته أحد التعزيزات المهمة في "نسور قرطاج"، خصوصاً أن اللاعب حاز أخيراً على ثقة المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، الذي قرر ضمه إلى الفريق الأول بعد تألقه مع فريق الشباب تحت 19 عاماً الذي ينافس في دوري أبطال أوروبا لهذه الفئة السنية.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن الاتصالات بين الاتحاد وعائلة اللاعب انطلقت قبل قرابة الأشهر الثلاثة، ومنذ ذلك الحين، لمس الجهاز الإداري رغبة منها في مشاهدة وسيم بقميص منتخب تونس، خصوصاً أن اللاعب الشاب يفخر بأصوله التي تنحدر من محافظة جرجيس، جنوبي البلاد، وبقي الطرفان في انتظار اللحظة المناسبة لإعلان تبديل جنسية سلامة الرياضية من الفرنسية إلى التونسية.

وأكد مصدر من داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم أنّ موهبة باريس سان جيرمان سيشارك رسمياً مع المنتخب في بطولة كأس العالم للناشئين لأقل من 17 عاماً، التي ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن ذلك لن يغلق الباب أمام وسيم من أجل تمثيل المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وكشف المصدر نفسه أن عائلة سلامة استفسرت خلال المحادثات عن موعد انضمام اللاعب إلى المنتخب الأول، واعتبرت أن انضمامه إلى فريق الكبار في نادي باريس سان جيرمان، خلال الفترة الأخيرة، هو تطور مهم في مسيرة النجم الشاب، ويمكن استغلاله من أجل افتتاح مسيرته الدولية مع منتخب تونس، وهو ما يرحب به الاتحاد التونسي الذي يخطط لدعوة وسيم إلى المنتخب الأول، عندما تتاح الفرصة لذلك، تزامناً مع الضغوط الفرنسية التي تحاول منع اللاعب من تمثيل تونس، وفقاً للمعطيات الخاصة التي حصل عليها "العربي الجديد".

وتواصل تونس استقطاب المواهب التي تلعب لأندية أوروبية، خاصة الفرق الفرنسية، فبالإضافة إلى سلامة، أعلن الاتحاد في بيان رسمي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين، ضمّ اللاعب الشاب لنادي موناكو نجد عجرود (16 عاماً)، فيما أعلنت تونس قبل يومين ضم كل من آدم غلاب (17 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان، وريان اللومي (18 عاماً)، مهاجم نادي فانكوفر الكندي.