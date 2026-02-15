بوغا يروي مأساته مع نيس: حبست في منزلي شهرين

- جيرمي بوغا، مهاجم يوفنتوس الجديد، يشعر بالسعادة بعد انتقاله من نيس الفرنسي، حيث عانى من ضغوط جماهيرية قاسية أثرت على صحته النفسية والجسدية، مما أدى إلى حبسه في المنزل لشهرين. - بوغا يصف انتقاله إلى يوفنتوس بالنعمة، حيث يسعى لاستعادة لياقته والمشاركة في المباريات، مع التركيز على تفعيل خيار الشراء النهائي في عقده مقابل خمسة ملايين يورو. - رغم التحديات السابقة، يطمح بوغا لمواصلة مسيرته الاحترافية في إيطاليا، متطلعاً إلى تجاوز الصعوبات التي واجهها في نيس.

بدأ مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، العاجي جيرمي بوغا (29 عاماً)، يشعر بالسعادة في تجربته الجديدة، بعدما حصل على عقد مع "السيدة العجوز"، حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، مع خيار شراء عقده نهائياً، مقابل خمسة ملايين يورو، عقب رحيله عن فريقه نيس الفرنسي، والذي روى فصولاً من مأساته فيه خلال الأشهر الماضية.

وقال بوغا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت: "أشعر بالامتنان في كل صباح، بعدما وصلت إلى مدينة تورينو حتى ألعب مع نادي يوفنتوس، وما حدث مع فريقي السابق نيس الفرنسي، كان قاسياً للغاية، بسبب ما تعرضت له من قطاع واسع من جماهير ذلك النادي، لأنني بالفعل أمضيت وقتاً عصيباً مع عائلتي".

وتابع: "لن أتمكن من سرد كافة التفاصيل، لكن يُمكنني الحديث عن حبسي في المنزل بشكل قاهر لمدة شهرين كاملين، برفقة زوجتي ومدربي الشخصي، كانت تمر علي الساعات عصيبة للغاية، لكنني الآن في إيطاليا بدأت رحلة التعافي، بعدما فقدت وزني بشكل كبير، وعائلتي بدأت تقلق على وضعي الصحي، بسبب الحجر الإجباري علي في المنزل".

ومضى قائلاً: "في الأسبوع الأول رفضت الأكل، وبعدها بدأ وزني بالنزول إلى درجة كبيرة، حتى أن زوجتي بدأت تُطالب عائلتي بضرورة التدخل، ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر خوفاً على حياتي، ومن الصعب علي نسيان ما حدث لي بسبب جماهير نادي نيس، لقد كانت قاسية جداً علي، لكنني أريد المُضي قدماً في مسيرتي الاحترافية التي أرغب في مواصلتها مع يوفنتوس".

وختم النجم العاجي حديثه بالقول: "لقد أنقذني الانتقال إلى نادي يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وأعتبر ما حدث في الشهر الماضي نعمة، وأركز على خوض أكبر قدر من المواجهات، لأنني أعرف أن هناك شرطاً في عقدي، يقضي بتفعيل خيار إعادة الشراء مقابل خمسة ملايين يورو، في حال كنت ملتزماً في الملعب ونفذت ما يُريده مني الجهاز الفني والإدارة. باختصار أنا سعيد هنا في إيطاليا، وأتمنى تجاوز ما حدث معي".

ويذكر أن جيرمي بوغا تعرض لهجوم حادٍ على يد عدد من جماهير نادي نيس، أثناء نزوله مع رفاقه من الحافلة، عقب الخسارة أمام فريق لوريان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الثلاثين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، الأمر الذي دفع المهاجم إلى الدخول في ملاسنة حادة مع المشجعين، لتسارع الإدارة إلى إصدار قرار يقضي بوقفه عن اللعب لعدة أسابيع، ما جعله حبيس منزله فترة طويلة، لأنه كان يخشى من تعرضه لاعتداء في الشارع.