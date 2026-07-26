بوغاتشار يحسم لقب طواف فرنسا 2026

- تادي بوغاتشار يقترب من تحقيق لقبه الخامس في طواف فرنسا للدراجات، معادلاً رقمًا قياسيًا، ويؤكد استحقاقه في حصد اللقب لعام 2026، بينما فاز ريتشارد كاراباس بالمرحلة الـ20 في سباق ألب دويز. - زميل بوغاتشار، إيساك ديل تورو، يضمن المركز الثالث في الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، متقدماً على الفرنسي بول سيكساس. - ترتيب الخمسة الأوائل بعد المرحلة: كاراباس، إيفينبويل، كاس، بوغاتشار، وديل تورو، مع تقدم بوغاتشار بفارق 6 دقائق و26 ثانية في الترتيب العام.

حسم السلوفيني تادي بوغاتشار عملياً تتويجه رسمياً بلقب خامس في طواف فرنسا للدراجات، معادلاً رقماً قياسياً، في وقت أحرز الإكوادوري ريتشارد كاراباس لقب المرحلة الـ20 في سباق ألب دويز، ليُتابع السائق السلوفيني عروضه القوية في الموسم الحالي ويؤكد استحقاقه في حصد اللقب في عام 2026.

وعبَر السلوفيني خط النهاية في المركز الرابع، متشابك الأذرع مع زميله في الفريق المكسيكي إيساك ديل تورو الذي فعل ما يكفي لضمان المركز الثالث في الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب، متقدماً على الموهبة الفرنسية بول سيكساس، وتمتع بوغاتشار برفاهية السماح للبطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينبويل، الذي أنهى المرحلة في المركز الثاني أمام الأميركي سيب كاس الثالث، باستعادة نحو 40 ثانية في الترتيب العام.

وانضم السلوفيني البالغ 26 سنة إلى عظماء رياضة الدراجات: الفرنسي جاك أنكيتيل، البلجيكي إيدي ميركس، الفرنسي برنار إينو، الإسباني ميغيل إندوراين، بوصفهم الدراجين الوحيدين الذين فازوا بأعظم سباقات هذه الرياضة خمس مرات، لكن بوغاتشار هو الأصغر سناً بينهم الذي يحقق هذا الإنجاز في منافسات طواف فرنسا تاريخياً.

ويتقدم بوغاتشار بفارق ست دقائق و26 ثانية قبل المرحلة الختامية، في وقت يحتل ديل تورو (22 سنة) المركز الثالث بفارق تسع دقائق و42 ثانية، وفاز كاراباس بثانية مراحله خلال ثلاثة أيام، وكانت هذه المرحلة مؤلمة بالنسبة إلى كاس الذي كان يتقدم على الإكوادوري بنحو 15 إلى 20 ثانية، قبل أن يتعرّض لحادثي سقوط خلال آخر سبع كيلومترات، وفي المرة الثانية، أنقذته شبكة أمان من سقوط قاتل في وادٍ سحيق عند منعطف ضيق على ممر جبلي يجاور حافة منحدر. وقاتل كاس حتى النهاية، لكن إيفينبويل تجاوزه، في وقت أحرز كاراباس المرحلة الملكية القاسية البالغة 170.9 كيلومتراً، والتي تضمنت أربعة صعودات جبلية شاقة.

وأصبح ترتيب الخمسة الأوائل بعد نهاية هذه المرحلة على الشكل التالي: 1. الإكوادوري ريتشارد كاراباس 4:59:39 ساعات، 2. البلجيكي ريمكو إيفينبويل بفارق 26 ثانية، 3. الأميركي سيب كاس بفارق 31 ثانية، 4. السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1:05 دقيقة، 5. المكسيكي إيساك ديل تورو بفارق 1:05 دقيقة. في المقابل، أمسى الترتيب العام لطواف فرنسا حالياً: 1. السلوفيني تادي بوغاتشار 72:53:44 ساعة، 2. البلجيكي ريمكو إيفينبويل بفارق 6:26 دقائق، 3. المكسيكي إيساك ديل تورو بفارق 9:42 دقائق، 4. الفرنسي بول سيكساس بفارق 11:56 دقيقة، 5. الفرنسي ليني مارتينيز بفارق 13:02 دقيقة.