بوعناني محبط بسبب منتخب الجزائر ويتخذ قراراً لإنقاذ مسيرته الدولية

- بدر الدين بوعناني، جناح شتوتغارت الألماني، يواجه تحديات بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر لكأس أمم أفريقيا 2025، مما دفعه للعمل على تحسين لياقته البدنية بالتعاون مع معدّ بدني شخصي لاستعادة مكانته الدولية. - رغم موهبته، يعاني بوعناني من منافسة قوية في مركز الجناح بمنتخب الجزائر، حيث يتفوق عليه لاعبون مثل رياض محرز، مما يتطلب منه تقديم أداء مميز مع شتوتغارت لتغيير واقعه. - يناير سيكون حاسماً لبوعناني، حيث يواجه شتوتغارت برنامجاً مكثفاً، مما يمنحه فرصة لتحويل إحباطه إلى طاقة إيجابية وإثبات قدرته على التطور.

يعيش اللاعب الجزائري الشاب بدر الدين بوعناني (21 عاماً) مرحلة دقيقة في مسيرته الاحترافية، بعد استبعاده من قائمة منتخب الجزائر المعنية بخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو قرار خلّف إحباطاً كبيراً لدى جناح نادي شتوتغارت الألماني، ودفعه إلى اتخاذ خطوة عملية من أجل تصحيح مساره والعودة بقوة إلى حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً).

وبحسب ما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية الجمعة، فإن بوعناني يشعر بغضب شديد بسبب غيابه عن العرس القاري، خاصة أنه كان يطمح لتمثيل منتخب بلاده في بطولة كبرى، غير أن هذا الإحباط تحوّل سريعاً إلى دافع إضافي للعمل، إذ قرر اللاعب في الأيام الأخيرة التركيز على تحسين جهوزيته البدنية من خلال التعاون مع معدّ بدني شخصي، في محاولة لرفع مستواه الفني والبدني، وتقديم الصورة التي تسمح له بإقناع الطاقم الفني لشتوتغارت أولاً، ثم استعادة مكانته الدولية مستقبلاً، تحسباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام المقبل.

وانضم بوعناني إلى شتوتغارت قادماً من نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 15 مليون يورو، غير أن بدايته في الدوري الألماني لكرة القدم لم تكن في مستوى التطلعات، إذ خاض 17 مباراة رسمية اكتفى خلالها بتسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة واحدة، وهو مردود اعتُبر محدوداً مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، ما انعكس سلباً على وضعيته مع منتخب الجزائر.

وفي هذا السياق، نقلت "بيلد" تصريحات لمدرب شتوتغارت سيباستيان هونيس أكد فيها أن بوعناني كان محبطاً للغاية بعد عدم تلقيه الدعوة، لكنه شدد في المقابل على أن اللاعب بات أمام فرصة مهمة للتركيز مع ناديه والعمل على فرض نفسه داخل الفريق، مشيراً إلى أن ما يمر به يندرج ضمن المسار الطبيعي لتطور لاعب شاب انتقل حديثاً إلى بلد جديد، حيث تشهد مستوياته بعض التذبذب قبل الوصول إلى النضج الكامل.

ورغم موهبته الفنية الواضحة، فإن بوعناني وجد نفسه ضحية للمنافسة القوية داخل صفوف منتخب الجزائر، خاصة في مركز الجناح، في ظل وجود أسماء في أوج عطائها، على غرار رياض محرز وإيلان قبال وأنيس حاج موسى، ما جعل اسمه يتدحرج في خيارات بيتكوفيتش، ويفرض عليه تقديم مستويات لافتة مع شتوتغارت إذا أراد تغيير هذا الواقع والعودة مجدداً إلى صفوف "الخُضر".

ويؤكد التقرير كذلك أن شهر يناير/كانون الثاني سيكون حاسماً في مستقبل بوعناني، في ظل برنامج مكثف ينتظر شتوتغارت بخوض سبع مباريات في ظرف 21 يوماً، وهي فترة يراها اللاعب فرصة مثالية لتحويل إحباطه إلى طاقة إيجابية، وإثبات قدرته على التطور، سواء بقدمه اليسرى التي أظهر بها لمحات واعدة، أو من خلال تحسين الجوانب البدنية والتكتيكية، أملاً في فتح صفحة جديدة مع ناديه ومنتخب بلاده على حد سواء.