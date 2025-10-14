بوعلام وعفيف... ثنائية الحسم التي منحت قطر تذكرة مونديال 2026

صعد منتخب قطر إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية توالياً، بعد أن تجاوز عقبة الإمارات بهدفين لهدف، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، في لقاء شهد تألق الثنائي خوخي بوعلام (35 عاماً)، وزميله أكرم عفيف (28 عاماً). وتحدّى بوعلام الإصابة العضلية التي لحقت به في مواجهة قطر وعُمان (انتهت بالتعادل السلبي)، ليعود في الموعد الأهم، ويقدّم مثالاً جديداً على روح العزيمة التي تميّزه. فبعد أيام من القلق بشأن جاهزيته، ظهر بوعلام بثقة كبيرة في اللقاء الحاسم أمام الإمارات، ليكافئ صبره وإصراره بتسجيل الهدف الأول لـ"العنابي" بطريقة استثنائية.

وجاء الهدف من كرة عرضية متقنة أرسلها عفيف داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بوعلام بقوة، ليودعها برأسه في الشباك، معلناً بداية الطريق نحو التأهل المونديالي، قبل أن يضيف بيدرو ميغيل الهدف الثاني برأسية آخرى. ولم يكن هدف بوعلام عادياً، بل حمل رمزية خاصة، إذ أكد من جديد تخصصه أمام المنتخب الإماراتي، بعدما رفع رصيده إلى أربعة أهداف في شباك "الأبيض"، ليكرّس مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في مواجهات الفريقين.

وبهذا الهدف، لم يكتفِ بوعلام بإعادة العنابي إلى الواجهة، بل أثبت أن روح البطولة لا تعرف حدود الإصابة، وأن الإصرار قادر على تحويل الألم إلى إنجاز. ومن جهته، قدم عفيف نفسه واحداً من أفضل اللاعبين على مستوى قارة آسيا، وأثبت قيمته نجماً كبيراً في اللقاءات الحاسمة. ويطمح عفيف إلى أن يكون أول لاعب يحرز جائزة الأفضل في آسيا ثلاث مرات، ليصبح أول قطري وثالث لاعب على الإطلاق، يفوز بالجائزة أكثر من مرة، بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا، الذي فاز بالجائزة عامي 1997 و1998، والأوزبكي سيرفر دجيباروف، الذي فاز بها عامي 2008 و2011.

ويتنافس أكرم عفيف على الجائزة 2025، مع جناح فريق الهلال والمنتخب السعودي، هداف النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا للنخبة، سالم الدوسري، وعارف أيمن، الذي يعد أول لاعب ماليزي يترشح لهذه الجائزة.

