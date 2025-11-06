بوعسكر يتألق أمام الأرجنتين: حارس روما الصاعد يبعث رسالة للطرابلسي

- تألق سليم بوعسكر، حارس نادي روما الإيطالي، في مباراة تونس ضد الأرجنتين بكأس العالم للناشئين 2025، حيث قام بخمسة تصديات حاسمة، مما ساهم في تقليل الخسائر أمام الأرجنتين. - يُعتبر بوعسكر من أبرز المواهب التونسية الصاعدة، حيث وقع عقد احتراف مع روما لمدة ثلاث سنوات، ويشارك في تدريبات الفريق الأول، مما يعزز فرصه للظهور مستقبلاً. - يتمسك بوعسكر بتمثيل تونس رغم محاولات الاتحاد الإيطالي لضمه، ويحلم باللعب مع "نسور قرطاج" في فئة الكبار، وقد يشارك في كأس العرب المقبلة.

تألق محترف نادي روما الإيطالي، الحارس سليم بوعسكر (16 عاماً)، بشكل لافت، خلال مباراة منتخب بلاده تونس تحت 17 عاماً أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين قطر 2025، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، وانتهت بهزيمة "نسور قرطاج" الصغار بهدف دون رد.

وقام بوعسكر بخمسة تصديات خلال المباراة، وساعد رفاقه في مقاومة القوة الهجومية الكبيرة للأرجنتينيين، وكان درعاً لدفاعات منتخب تونس للناشئين، الذي عانى أوقاتاً عديدة، بسبب سيطرة المنافس، وكان معرّضاً للخسارة بنتيجة عريضة، لولا تألق الحارس المميز، الذي ساهم في خروج منتخب بلاده بأقل الأضرار أمام العملاق الأرجنتيني.

ويعتبر بوعسكر أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم التونسية، خصوصاً أنه بصدد التقدم والتطور مع ناديه الحالي، روما الإيطالي، الذي وقّع له الصيف الماضي عقد احتراف لمدة ثلاث سنوات، رغم صغر سنه، ما يفتح له الباب للظهور مستقبلاً في قائمة الفريق الأول، بعدما دخل منذ الموسم الماضي، مرحلة مهمة تتمثل في انضمامه إلى تدريبات الكبار من حين إلى آخر.

ويحظى سليم بوعسكر بمكانة مميزة لدى الجماهير التونسية، التي تصفه دائماً بالمحارب، وتحيّي حماسه الكبير وحبه للوطن الذي ظهر بوضوح عندما اختار تمثيل بلده، وهو في عامه الرابع عشر، إذ بادر بوعسكر بطلب الانضمام إلى منتخب تونس بنفسه، وهو ما وجد ترحيباً كبيراً من المسؤولين في الاتحاد المحلي، متجاهلاً قرب حصوله على الجنسية الإيطالية، التي يمكن أن ينالها مستقبلاً، مستفيداً من اللوائح المحلية، وذلك بعد بلوغه السادسة عشرة من عمره، بطلب من ناديه روما، الذي يسعى لتسجيله لاعبا محليا.

ويرفض الحارس المتألق كل محاولات الاتحاد الإيطالي لضمه، ويتمسّك بمواصلة المشوار مع منتخب بلاده تونس، إذ يحلم بحمل قميص "نسور قرطاج" في فئة الكبار، خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يستجيب له المدير الفني للمنتخب الأول، سامي الطرابلسي، الذي أكد، في تصريحات سابقة خصّ بها "العربي الجديد"، أنّ سليم بوعسكر سيدخل ضمن قائمة اللاعبين الموسعة لخوض بطولة كأس العرب بقطر، من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتعلّق بوعسكر بشكل كبير بوطنه تونس، وأثبت ذلك عبر سعيه لضم المواهب المغتربة في إيطاليا، مثل مساهمته الكبيرة في انضمام صديقه علي جابر، موهبة نادي بولونيا، الذي حمل قميص المنتخب التونسي لأول مرة، وذلك خلال كأس العالم للناشئين، وفقاً لما اعترف به المدافع الشاب، في تصريحاته الإعلامية الأخيرة.