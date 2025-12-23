بوعدي يحسم قراره بتمثيل منتخب المغرب.. لقجع يُنهي الجدل

- يبرز أيوب بوعدي، نجم نادي ليل الفرنسي، كموهبة صاعدة في كرة القدم العالمية، مما جذب اهتمام الأندية الأوروبية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يسعى لضمه لمنتخب الديوك في كأس العالم المقبلة. - رغم تمثيله لمنتخب فرنسا في الفئات السنية، لم يحسم بوعدي قراره بشأن المنتخب الذي سيمثله مستقبلاً، مما يجعله محط اهتمام الإعلام المغربي والفرنسي. - أكد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، أن بوعدي سينضم للمنتخب المغربي بعد كأس أمم أفريقيا، ضمن استراتيجية لتدعيم صفوف المنتخب بالنجوم المغاربة المتألقين.

يبرز نجم نادي ليل الفرنسي، أيوب بوعدي (18 عاماً)، أحد الأسماء الصاعدة في سماء الكرة العالمية، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها منذ العام الماضي، ما جعله يحظى باهتمام أكبر الأندية الأوروبية، وأيضا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يسعى جاهدا لاستقطابه بصفة نهائية ليمثل منتخب الديوك في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك الصيف القادم.

ورغم تمثيله منتخب فرنسا في الفئات السنية في السنوات الماضية، فإن أيوب بوعدي من الأصول المغربية، باعتباره ينحدر من أبوين مغربيين، لم يحسم بعد قرارها النهائي بشأن المنتخب الذي سيرتدي قميصه مستقبلاً، ما يجعل قراره المرتقب محل متابعة دقيقة من مختلف وسائل الإعلام المغربية والفرنسية وأيضاً من المختصين على حد سواء.

وفي خضم هذا الصراع الدائر بين الاتحادين الفرنسي والمغربي، قطع رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم فوزي لقجع (55 عاماً) الشك باليقين، حينما أكد في لقاء تواصلي مع مجموعة من الشباب في الرباط، أن الموهبة أيوب بوعدي من بين النجوم الصاعدين من الأصول المغربية الذين سيلتحقون بالمنتخبات المحلية بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المملكة وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادم، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد المغربي لتدعيم صفوف منتخب أسود الأطلس بالنجوم القادرين على تقديم الإضافة المنشودة في بطولة كأس العالم 2026.

وأبرز فوزي لقجع في الإطار نفسه أن تألق منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي اللامع قارياً ودولياً يمثل عاملاً حاسماً في اختيار المواهب المغربية المتألقة في أوروبا لتمثيل بلادهم، كما سلّط الضوء على تشبث اللاعب أيوب بوعدي، ومعه مواهب أخرى بهويتهم المغربية. ويبدو أن الاتحاد المغربي لكرة القدم اقترب من إنهاء ملف اللاعب بوعدي رغم كل إغراءات المدير الفني للمنتخب فرنسي ديدييه ديشان (58 عاماً) لاستقطابه، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن القرار مباشرة بعد نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا.