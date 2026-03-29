بوعدي يترك الباب مفتوحاً بين المغرب وفرنسا من دون قرار نهائي

يحظى النجم الشاب أيوب بوعدي (18 عاماً) باهتمامٍ متزايدٍ على الصعيد الدولي وعلى صعيد الأندية، في ظل الصراع القائم بين منتخب المغرب ونظيره فرنسا لضمّه وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة، بينما يواصل اللاعب حالياً مشواره مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

ويستعد بوعدي لخوض مواجهة مرتقبة مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً أمام منتخب آيسلندا تحت 21 عاماً يوم غدٍ الاثنين، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2027، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبله الدولي والقرار الذي سيحسمه في المرحلة المقبلة.

ورداً على سؤال بشأن اختياره النهائي، قال بوعدي في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد: "لم أتخذ قراراً بعد. بالطبع، اختيار المنتخب الوطني قرار مصيري في مسيرة أي لاعب. أمنح نفسي بعض الوقت، ولا أريد التسرع"، مضيفاً أنّه لا يفكر في تحديد موعد نهائي لحسم موقفه.

وتابع اللاعب: "لا، ليس هناك إطار زمني محدد. إنه خيار شخصي، خيار نابع من القلب. يجب أيضاً مراعاة العائلة ورغبات الأحباء. لا يوجد أي ضغط في هذا الشأن"، في إشارة إلى أنّه يفضل التريث قبل اتخاذ القرار النهائي، وبذلك، سيبقى الغموض مسيطراً على مستقبل بوعدي الدولي في الفترة المقبلة، في انتظار حسم وجهته بين المغرب وفرنسا، وسط ترقب من الطرفين لمعرفة قراره النهائي.

وبدأ بوعدي مسيرته الكروية في طفولته مع نادي كريل الهاوي، قبل أن ينضمّ إلى أكاديمية ليل عام 2021، وفي 21 أغسطس/ آب 2023، وقّع أول عقدٍ احترافي له مع النادي، ليخوض في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من العام عينه أول مباراة ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي ضد نادي كي آي الفاروي بعمر الـ16 عاماً و3 أيام، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يُشارك في مباراة ضمن بطولة أوروبية للأندية، وأصغر لاعب على الإطلاق يخوض مواجهة رسمية مع ليل، حين حطّم رقم جويل هنري الذي كان قد شارك عام 1978 مع الفريق بعمر 16 عاماً و20 يوماً.