بوعدي على رادار كبار إنكلترا وسان جيرمان من المهتمين

- يتنافس كبار أندية أوروبا على ضم اللاعب المغربي أيوب بوعدي بعد أدائه المميز مع نادي ليل الفرنسي، خاصة بعد تألقه في كأس العالم 2026 أمام البرازيل، مما زاد من قيمته السوقية. - ليفربول عقد اجتماعات مكثفة للتعاقد مع بوعدي لتعزيز صفوفه للموسم المقبل، بينما أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه أيضاً، مما يعكس المنافسة الشديدة بين الأندية الإنجليزية. - أندية مثل باريس سان جيرمان وأرسنال تراقب بوعدي، حيث يعتبره المدربون إضافة قوية لفرقهم، خاصة بعد أدائه الاستثنائي في السيطرة على وسط الملعب.

تُراقب أندية أوروبا الكبرى اللاعب المغربي أيوب بوعدي (18 عاماً)، منذ فترة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع نادي ليل الفرنسي، لكن المنافسة الآن ستشتد للغاية للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لغاية 19 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد المستوى الذي قدمه أمام البرازيل في أولى مباريات الفريقين في هذه النسخة الاستثنائية التي تضمّ 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وذكر الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو أن كبار أوروبا يراقبون جوهرة ليل، وأنّ هناك تحركات مكثفة خلف الكواليس واتصالات مع وكلائه لمحاولة تأمين ضمّه، خاصة أن سعره سيرتفع تدريجياً كلّما تقدّم في الأدوار مع أسود الأطلس المرشحين للذهاب بعيداً.

وبحسب رومانو الأحد، عقد ليفربول في الآونة الأخيرة اجتماعات عديدة للتعاقد مع بوعدي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف النادي تحضيراً للموسم المقبل، تمهيداً للعودة والمنافسة على الألقاب بعد الموسم المخيب الذي انتهى بإقالة المدرب الهولندي أرني سلوت، وتعيين أندوني إيراولا خلفاً له.

ويُدرك نادي ليل الفرنسي جيداً أنّ أكبر الأندية الأوروبية ستسعى للتعاقد مع بوعدي، حيث بدأت الأندية مفاوضات شاقة قبل انطلاق كأس العالم، إذ ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أنّ اللاعب الصاعد دخل دائرة اهتمام نادي مانشستر يونايتد أيضاً غريم ليفربول.

ولا يتوقف الاهتمام عند هذا الحدّ، إذ أكد موقع فوتبول لندن، أن بوعدي محطّ أنظار المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، إضافة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومديره الفني لويس إنريكي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، والذي يضمّ في صفوفه بالمناسبة قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي.

وقدّم بوعدي أداءً استثنائياً أمام البرازيل، حيث سيطر على وسط الملعب رغم صغر سنه، متفوقاً على العديد من نجوم البرازيل، وأكمل 60 تمريرة من أصل 66.