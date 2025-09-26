بوسكيتس يعتزل كرة القدم في نهاية الموسم مع إنتر ميامي

- أعلن سيرجيو بوسكيتس اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي مع إنتر ميامي، بعد مسيرة حافلة مع برشلونة، حيث حقق جميع الألقاب المحلية والأوروبية الممكنة. - بوسكيتس، الذي يُعتبر من أبرز نجوم خط الوسط الإسباني، كان جزءاً أساسياً من تشكيلة المنتخب الإسباني الفائزة بكأس العالم 2010 ويورو 2012، واعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم 2022. - في عام 2023، انضم إلى إنتر ميامي للعب بجانب زميله السابق ليونيل ميسي، معبراً عن امتنانه لكرة القدم وجمهوره.

أعلن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس (37 سنة)، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي مع نادي إنتر ميامي الأميركي، بعد مسيرة مُميزة في ملاعب كرة القدم، كان معظمها مع نادي برشلونة الإسباني الذي حقق معه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية. ونشر سيرجيو بوسكيتس رسالة خاصة عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها أنه سيعتزل كرة القدم نهائياً مع نهاية موسمه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام: "ستكون هذه أشهري الأخيرة على أرض الملعب. سأعتزل سعيداً جداً، وفخوراً، وراضياً، وقبل كل شيء ممتناً. شكراً جزيلاً للجميع، ولكرة القدم على كل شيء. ستظلون دائماً جزءاً من هذه القصة الجميلة".

ويُعد بوسكيتس من أبرز نجوم خط وسط كرة القدم الإسبانية، وهو الذي لعب بقميص نادي برشلونة الإسباني وحقق معه جميع الألقاب المحلية الممكنة (الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني)، بالإضافة لتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا أيضاً، كما كان ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب الإسباني المتوج بلقبي كأس العالم 2010 وبطولة يورو نسخة عام 2012.

واعتزل سيرجيو بوسكيتس اللعب الدولي بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما ارتدى قميص منتخب لاروخا في 143 مباراة، وفي عام 2023 توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى زميله السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي.