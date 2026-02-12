بوستيكوغلو يصدم توتنهام: ليس نادياً كبيراً

- أنجي بوستيكوغلو، المدرب السابق لتوتنهام، وصف النادي بأنه "غريب الأطوار" بعد إقالته، مشيراً إلى التناقض بين طموحات النادي واستعدادهم للاستثمار في اللاعبين، مما يسبب عدم الاستقرار. - رغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي، يرى بوستيكوغلو أن توتنهام يفتقر للإيمان بالنجاح، حيث تتناقض أفعالهم مع شعارهم "الجرأة هي الفعل"، مما يعيق تحقيق الفوز. - بوستيكوغلو أبدى رغبته في التعاقد مع لاعبين مميزين، لكن النادي لم يستجب، مما أدى لانتقالهم إلى أندية منافسة، مما يعكس تحديات توتنهام في السوق.

وصف مدرب توتنهام الإنكليزي السابق الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (60 عاماً) النادي بأنه "فريق غريب الأطوار وليس نادياً كبيراً" بعد إقالة الدنماركي توماس فرانك من منصبه مع "السبيرز" الذي كان قد خلفه الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من تحسين أداء الفريق ونتائجه في "البريمييرليغ"، إذ يحتل حالياً المركز السادس عشر.

وقال بوستيكوغلو في بودكاست "ستيك تو فوتبول" التابع لموقع "أوفرلاب": "بعدما مررت بهذا الموقف مرتين خلال الأشهر الستة الماضية (يقصد الإقالة من توتنهام ثم نوتنغهام فورست)، الأمر صعب. توتنهام نادٍ غريب الأطوار، لقد شهد تحولاً جذرياً في نهاية العام الماضي، ليس فقط برحيلي، بل أيضاً برحيل الرئيس التنفيذي البريطاني دانيال ليفي، ما خلق جواً من عدم اليقين".

وأضاف: "لا يوجد ضمان لأي مدرب يُعيَّن، لقد كان لديهم مدربون من الطراز العالمي ولم يحققوا النجاح. ولماذا؟ ما هو هدف النادي؟ إذا كنت ستُقدم على تغيير جذري كهذا، فعليك أن تدرك أن ذلك سيسبب عدم الاستقرار. هل كان توماس فرانك يعلم أنه مقبل على ذلك؟ لا أعلم".

وأقيل بوستيكوغلو من منصبه رغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنه يعتقد أن التناقض بين طموحات توتنهام المعلنة واستعدادهم للاستثمار في اللاعبين هو جوهر معاناتهم: "لقد بنوا ملعباً رائعاً، ومرافق تدريب مذهلة، ولكن عندما تنظر إلى نفقاتهم، وخاصة هيكل رواتبهم، تجد أنهم ليسوا نادياً كبيراً، لقد رأيت ذلك عندما كنا نحاول التعاقد مع لاعبين، لم نكن نبحث عن هؤلاء اللاعبين".

وتابع الرجل الأسترالي: "عندما تدخل توتنهام، ترى في كل مكان شعار النادي (الجرأة هي الفعل)، ومع ذلك فإن أفعالهم تناقض ذلك تماماً. أعتقد أنهم لم يدركوا أنه لتحقيق الفوز، تجب عليهم المجازفة، شعرت وكأن توتنهام، بوصفه نادياً، يقول: نحن من الكبار، والحقيقة أنني لا أعتقد ذلك"، ليوافق أيضاً خلال المقابلة على أن نادي توتنهام ينقصه الإيمان بالنجاح: "بالتأكيد، هذا هو الأمر الذي كنت أحاول تغييره. ثم تحطم هذا الإيمان بالفوز بشيء ما، فماذا تفعل؟ تدمر كل شيء وتعاود المحاولة. والأمر لا يتعلق بي، بل بما تسعى لتحقيقه؟".

وتطرّق مدرب سلتيك السابق في ختام حديثه إلى الموسم الذي احتل فيه المركز الخامس في الدوري، وعبر حينها للإدارة عن رغبته في التعاقد مع البرتغالي بيدرو نيتو، والكاميروني براين مبويمو، والغاني أنتوان سيمينيو، والإنكليزي مارك غويهي، لكن ذلك لم يحصل، قبل أن ينتقل اللاعبون الذين ذكرهم إلى أندية منافسة لتوتنهام من "الستة الكبار".