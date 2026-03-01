بودو غليمنت وأرباح أبطال أوروبا.. ثورة لمستقبل جديد

ضمن فريق بودو غليمنت النرويجي تحقيق أرباح تاريخية غير مسبوقة من مشاركته في منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وهي الأموال التي من شأنها أن تصنع ثورة كبيرة في النادي من أجل بناء مستقبل جديد يجعله يظهر بشكل أكبر في كرة القدم الأوروبية.

وصنع بودو غليمنت مفاجأة كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فبعد أن تفوق على مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد في الجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري لدوري الأبطال، صعق إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة الملحق المؤهل لدور الـ16، وفاز عليه ذهاباً (3-1) وإياباً (2-1)، ليتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، في واحدة من المباريات التاريخية التي ستبقى في أذهان جمهور النادي النرويجي إلى الأبد.

وبعد وصوله إلى دور الـ16 لدوري الأبطال هذا الموسم، ضمن الحصول على حوالى 52 مليون يورو من دون احتساب عائدات التذاكر والنقل التلفزيوني، وبعد ذلك، سيخوض بودو مباراتين ذهاباً وإياباً في دور الـ16 أمام نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وبالتالي من الممكن أن يصل مجموع أرباح الفريق النرويجي من مشاركته في أبطال أوروبا هذا الموسم إلى حوالي 70 مليون يورو، وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص.

واللافت أن هذا المبلغ هو ضعف مجموع مصاريف فريق بودو في سنته المالية (2024) على الفريق بالكامل، ما يعني أن حصول الفريق على أرباح مالية أكبر ستجعله أكثر قدرة على التعاقد مع لاعبين مميزين من الصف الثاني، وبالتالي تطوير مستوى الفريق أكثر وتحقيق لقب الدوري النرويجي والتأهل من جديد لمنافسات دوري أبطال أوروبا في السنوات القادمة.

وتبلغ قيمة نادي بودو غليمت وفقاً لموقع ترانسفر ماركت حوالي 57 مليون يورو فقط، ما يجعل ميزانيته بسيطة جداً مقارنة بجميع الأندية المتأهلة لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وحتى إن الفريق حالياً لديه عجز في الميزانية، إذ باع 11 لاعباً مقابل 5,12 ملايين يورو، في وقت تعاقد مع تسعة لاعبين مقابل حوالي 6 ملايين يورو، وبالتالي لديه عجز بقيمة (-880 ألف يورو حالياً).

وفي شرح مبسط لكيف يُمكن لنادٍ مثل بودو غليمنت أن يستفيد من الأرباح المالية الضخمة من مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيُمكنه شراء لاعبين جُدد تصل قيمتهم إلى أكثر من عشرة ملايين يورو، وليس الاكتفاء بلاعبين تصل قيمتهم إلى مليون أو ثلاثة ملايين حداً أقصى، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تشكيلة الفريق قوة أكبر وعناصر قادرين على تطوير المستوى الفني للنادي النرويجي.