بودو غليمت يودع الأبطال بركلة جزاء مشكوك بصحتها.. الشريف يشرح

اعترض نجوم نادي بودو غليمت النرويجي على القرارات التحكيمية في مواجهة إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا، التي خسروها أمام مُضيفهم سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي انتصر بخمسة أهداف نظيفة وحقق ريمونتادا مُثيرة بعدما حسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية بفضل نتيجة المباراتين (5-3).

وفي الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني في المواجهة، قام الظهير الأيمن لنادي سبورتينغ لشبونة إيفان فريسنيدا برفع الكرة، لكنها اصطدمت بيد مدافع بودو غليمت النرويجي فريدريك أندريه بيوركان، الأمر الذي جعل تقنية الفيديو المساعد (فار) تطلب من الحكم التوجه إلى الشاشة من أجل مراجعة اللقطة، ليعود بعدها ويحسب ركلة جزاء لصالح الفريق البرتغالي، الذي نجح بإحراز الهدف الثالث.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه بذلك بقوله: "كانت الكرة بحوزة لاعب سبورتينغ لشبونة فرانسيسكو ترينكاو، الذي وصل إلى خط مرمى منافسه بودو غليمت النرويجي، وعكس الكرة داخل منطقة الجزاء إلى زميله إيفان فريسنيدا، الذي رفع الكرة مباشرة بباطن قدمه اليمنى إلى عمق منطقة الجزاء، وفي لحظة لعب الكرة، تقدم فريدريك أندريه بيوركان في محاولة للمنافسة على الكرة".

وختم الشريف حديثه بالقول: "في لحظة لعب الكرة، كانت يد فريدريك أندريه بيوركان اليمنى ملاصقة لجسمه وقريبة منه، وبعد ذلك عندما لعبت الكرة رفع يده اليمنى من الأسفل إلى الأعلى ومدها بعيدة عن الجسم، ما جعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهذا شكل حاجزاً منع الكرة من المرور، والحكم لم يستطع إدراك هذه التفاصيل حتى توقف اللعب، عندها قامت تقنية الفار بتوجيه الدعوة له حتى يشاهد اللقطة على الشاشة، ليتبين أن هناك مخالفة لمسة يد، وبالتالي عاد ليحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح سبورتينغ لشبونة ضد بودو غليمت".