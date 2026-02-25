- حقق بودو غليمت النرويجي مفاجأة بتأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي، مؤكداً قوته في المسابقات الأوروبية رغم تراجع أداء الفريق الإيطالي. - تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني بعد فوز مثير على بروج البلجيكي بنتيجة (4-1)، بفضل تألق المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سجل "هاتريك"، متخلياً عن أسلوبه الدفاعي التقليدي. - نيوكاسل الإنجليزي تأهل بسهولة بفوزه على كاراباغ الأذري، بينما استفاد باير ليفركوزن الألماني من تعادله مع أولمبياكوس اليوناني ليضمن التأهل.

حقّق نادي بودو غليمت النرويجي، مفاجأة كبرى، بعد أن تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على مُضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (1ـ2)، مؤكداً انتصاره ذهاباً بنتيجة (3ـ1)، ليُعلن بودو غليمت عن نفسه بقوة بعد النتائج التي حققها في المواسم الأخيرة في المسابقات الأوروبية، واستحق الفريق النرويجي التأهل، بما أنه قدم مستوى جيداً في المواجهتَين، وخاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه، وبما أن الفريق الإيطالي توفرت له فرص عديدة في الشوط الأول، بينما تؤكد النتيجة التراجع الذي تشهده نتائج الفريق الإيطالي، وصيف النسخة الماضية، رغم بدايته قوية في المسابقة، قبل أن تشهد نتائج الفريق المسيطر على الدوري الإيطالي تراجعاً رهيباً.

وحقق أتلتيكو مدريد الإسباني تأهلاً مثيراً على حساب ضيفه بروج البلجيكي، بعد الانتصار عليه بنتيجة (4ـ1)، إثر لقاء مثير بما أن الفريق البلجيكي دافع عن فرصه في التأهل، وأحرج النادي الإسباني الذي تحرّر في شوط المباراة الثاني، وبرز مهاجمه النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سجل "هاتريك" ساعد فريقه على التأهل. وكان لقاء الذهاب قد انتهى متعادلاً (3ـ3)، وبالتالي تخلى عن النادي الإسباني عن أسلوبه الدفاعي الذي عُرف به، بما أنه أحرز 7 أهداف بين الذهاب والإياب.

ولم يُواجه نيوكاسل الإنكليزي صعوبات كبيرة لعبور هذا الدور، بانتصاره مجدّداً على كاراباغ الأذري بنتيجة (3ـ2) وكان رفاق الإيطالي ساندرو تونالي قد حققواً انتصاراً كاسحاً خارج ميدانهم ذهاباً بنتيجة (6ـ1). وأمّن نيوكاسل حضوراً إنكليزياً قويا في ثمن النهائي بما أنه التحق بأندية: أرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام.

واستفاد فريق باير ليفركوزن الألماني، من انتصاره ذهاباً على أولمبياكوس اليوناني خارج ميدانه، ليحقق التأهل بعد أن حسم التعادل لقاء الإياب في ألمانيا بنتيجة (0ـ0). وأحسن النادي الألماني التعامل مع المباراة وأسبقية الذهاب ليحقق تأهل مستحقاً.