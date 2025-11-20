- توج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، ليصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ انطلاقها، وأول مغربي يتوج بها منذ مصطفى حجي في 1998، متفوقاً على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي. - أشاد عزيز بودربالة بإنجاز حكيمي، مؤكداً أن فوزه كان متوقعاً رغم المنافسة القوية، مشيراً إلى أن حكيمي أظهر تفوقاً واضحاً في الألقاب والعروض الفردية. - الحفل كان بمثابة عرس كروي أفريقي، حيث تميز بالتنظيم العالمي، وتوج حكيمي كقائد حقيقي، مما يعزز مكانته ضمن قائمة اللاعبين العرب المتوجين بالكرة الذهبية.

شهدت العاصمة المغربية ليلة استثنائية خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، الذي نظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد تتويج النجم المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً) بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية.

ونجح حكيمي، في خطف الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعد أعوام من الحضور ضمن القائمة النهائية. ويُعد هذا التتويج الأول للاعب مغربي، منذ حصول مصطفى حجي على الجائزة سنة 1998، كما أصبح حكيمي أول مدافع يفوز بالجائزة في تاريخ "الكرة الذهبية الأفريقية" منذ انطلاقها. وتفوق حكيمي في سباق الجائزة على كلٍّ من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، بعدما قدم موسماً استثنائياً على المستويين الجماعي والفردي، مع باريس سان جيرمان، والمنتخب المغربي.

وفي تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أشاد نجم الكرة المغربية والعربية السابق عزيز بودربالة (64 عاماً) بإنجاز حكيمي، مؤكداً أن حصوله على الجائزة كان متوقعاً، رغم المنافسة القوية من محمد صلاح وأوسيمين، وقال: "الجميع كان يدرك أن حكيمي كان الأقرب للفوز. ما قدمه طوال الموسم يجعله يستحق الجائزة عن جدارة. صلاح وأوسيمين نجمان كبيران، لكن تفوق حكيمي هذا الموسم كان واضحاً، سواء على مستوى الألقاب أو العروض الفردية. الوصول إلى هذا المستوى ليس سهلاً أبداً".

وأشاد بودربالة بالأجواء الاستثنائية التي رافقت الحدث، قائلاً: "الحفل كان بمثابة عرس كروي أفريقي. التنظيم المغربي كان عالمياً كالعادة، وتتويج حكيمي وباقي النجوم المغاربة كان أفضل ختام لهذه الليلة". وختم بودربالة حديثه بالإشادة بشخصية حكيمي، موضحاً: "حكيمي قائد حقيقي. وصل إلى القمة وما زال قادراً على العطاء لسنوات. نبارك له الإنجاز، وحظ أوفر لبقية اللاعبين. ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في كأس أفريقيا".

وبتتويجه، انضم نجم "أسود الأطلس" إلى قائمة اللاعبين العرب الحاصلين على الجائزة، ليصبح الاسم العربي الحادي عشر المتوَّج بالكرة الذهبية، إلى جانب نجوم كبار مثل أحمد فراس، طارق ذياب، رابح ماجر، بادو الزاكي، مصطفى حجي، رياض محرز، محمد صلاح.