بوتشيتينو يحسم مستقبله مع منتخب أميركا بعد مونديال 2026

- ماوريسيو بوتشيتينو يخطط للعودة إلى أوروبا بعد انتهاء عقده مع منتخب الولايات المتحدة في 2026، مع اهتمام خاص بتدريب ميلان الإيطالي. - بوتشيتينو أجرى محادثات مبدئية مع ميلان ليحل محل ماسيميليانو أليغري، الذي أُقيل بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا. - يمتلك بوتشيتينو خبرة واسعة في الأندية الأوروبية، حيث قاد توتنهام لنهائي دوري الأبطال وحقق ألقاباً مع باريس سان جيرمان، رغم تجربته غير الناجحة مع تشلسي.

حسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (54 عاماً) مستقبله مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، بعدما قرر الانتظار إلى نهاية بطولة كأس العالم 2026، لأن المدير الفني لا يُريد تجديد عقده، ويستعد للعودة إلى القارة الأوروبية مرة أخرى، وتحديداً في إيطاليا مع ميلان.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، الجمعة، أن ماوريسيو بوتشيتينو قام بإجراء مفاوضات مبدئية مع إدارة نادي ميلان الإيطالي حتى يقود الفريق في الموسم القادم خلفاً للمدير الفني المقال ماسيميليانو أليغري الذي فشل في تحقيق الهدف الرئيسي المطلوب منه، وهو خطف بطاقة مؤهلة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأوضحت أن ماوريسيو بوتشيتينو يُريد الالتزام بعقده مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية الذي ينتهي بعد بطولة كأس العالم 2026، لكن المدرب الأرجنتيني لا يُريد تجديده، ولا يُمكنه تجاهل رغبته بالعودة مرة أخرى إلى منافسات الدوريات الأوروبية، وبخاصة أن الفريق هذه المرة هو ميلان الإيطالي، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وأردفت أن ماوريسيو بوتشيتينو لديه خبرة مع الأندية الأوروبية، بعدما أشرف على تدريب توتنهام الإنكليزي وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الذي ساهم في حصده لقب الدوري الفرنسي والكأس، قبل أن تكون آخر تجربة له مع تشلسي في موسم 2023-2024، لكنها لم تكن ناجحة، لأن "البلوز" حل في المركز السادس في جدول ترتيب البريمييرليغ، وخسر نهائي كأس الرابطة على يد الغريم ليفربول.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو يعلم جيداً صعوبة المهمة التي تنتظره مع ميلان في حال قبل المهمة وتولى الجهاز الفني، لأن الفريق الإيطالي عانى كثيراً من الصدمات في الموسم الماضي، وتحديداً طريقة تراجعه من المركز الثالث إلى الخامس، وفشله في خطف البطاقة المؤهلة لدوري الأبطال، الأمر الذي جعل إدارة الفريق تتدخل وتعمل على إقالة عدد من الأسماء، أبرزها المدرب أليغري.